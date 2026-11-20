AI generated summary, newsroom reviewed
വെല്ലിങ്ടൺ: ആദ്യ നാല് ഓവറിൽ ഒറ്റ റൺസ് പോലും പിറന്നില്ല. പക്ഷേ, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം കഥ മാറി. ബാറ്റർമാരുടെ പറുദീസയായി കാണപ്പെട്ട വെല്ലിങ്ടൺ പിച്ചിൽ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ 89 പന്തിൽ 85 റൺസുമായി ന്യൂസിലൻഡ് ബൗളർമാരെ തച്ചുതകർത്തു. ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 159 റൺസിലാണ്. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ 368-നേക്കാൾ 209 റൺസ് പിന്നിൽ, ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ.
ജയ്സ്വാളും കെ.എൽ. രാഹുലും (52) ചേർന്ന് ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 130 റൺസ് ചേർത്തു. 1994-ൽ ഹാമിൽട്ടണിൽ നവജ്യോത് സിദ്ധുവും നയൻ മോംഗിയയും 102 റൺസ് ചേർത്തതിനു ശേഷം അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ടാണിത്.
ഒരു മിസ്ടൈംഡ് ഡ്രൈവോടെയായിരുന്നു ജയ്സ്വാളിന്റെ തുടക്കം; പന്ത് തേർഡ് സ്ലിപ്പിനു വളരെ അകലെക്കൂടി പറന്നു. പക്ഷേ, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം കാര്യങ്ങൾ ജയ്സ്വാളിന്റെ ബാറ്റിന് വഴങ്ങി. ജേക്കബ് ഡഫിക്കെതിരായ സ്ട്രെയ്റ്റ് ഡ്രൈവിലൂടെ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചത് ഓർമയിൽ നിൽക്കുന്ന ഷോട്ടായി. ക്രിസ്പ് കവർ ഡ്രൈവുകൾ, മാറ്റ് ഹെൻറിക്കെതിരേ മനോഹരമായ ഓഫ് ഡ്രൈവുകൾ
. ഹെൻറിയും ജാമിസണും നേഥൻ സ്മിത്തും ഷോർട്ട് ബോളുകളെറിഞ്ഞപ്പോൾ തേർഡ് മാനു മുകളിലൂടെ റാംപ് ഷോട്ട്; വേഗമുള്ള പന്തുകളെ തേർഡ് മാനും ഗള്ളിക്കും ഇടയിലെ ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. ജയ്സ്വാളിന്റെ ആക്രമണോത്സുകത രാഹുലിന് സ്വന്തം ഇന്നിങ്സ് ശാന്തമായി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അവസരം നൽകി; ഇരുവരും ഓവറിൽ നാല് റൺസിലധികം സ്കോർ ചെയ്തു.
സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്ന ജയ്സ്വാളിനെ കുടുക്കിയത് കിവി ക്യാപ്റ്റൻ ടോം ലാഥമിന്റെ തന്ത്രമാണ്. ഹെൻറിയുടെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ടോം ബ്ലണ്ടലിനെ സ്റ്റംപിനടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുനിർത്താനുള്ള ക്യാപ്റ്റന്റെ തീരുമാനം ഫലം കണ്ടു. ഹെൻറിയെ കവറിലൂടെ കീറിമുറിച്ച് 16-ാം ഫോർ നേടിയ ജയ്സ്വാൾ, അതിനു പിന്നാലെ ഒരു സംശയിച്ചുള്ള ഷോട്ട് ഉതിർക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. എഡ്ജ് കൃത്യമായി ബ്ലണ്ടലിന്റെ കൈകളിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ രാഹുലിനൊപ്പം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (16) ക്രീസിലുണ്ട്.
രണ്ടാം ദിനത്തിലെ ആദ്യ ഒന്നര സെഷനുകൾ ആതിഥേയരുടേതായിരുന്നു. ഹെൻറി നിക്കോൾസ് ഏകദേശം പത്തു മണിക്കൂർ നീണ്ട ഇന്നിങ്സിൽ 175 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു; ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് 118 (216 പന്ത്) സെഞ്ചുറി നേടി. 70/5 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെ ആറാം വിക്കറ്റിലെ 216 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് കരകയറ്റിയത്.
ഒടുവിൽ ആകാശ് ദീപിന്റെ ഔട്ട് സ്വിങ്ങർ ഫിലിപ്സിന്റെ ഓഫ് സ്റ്റംപിന്റെ മുകൾഭാഗം തൊട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് ആശ്വാസമായി; ബേസിൻ റിസർവിലെ കാണികൾ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് ഫിലിപ്സിനെ അഭിനന്ദിച്ചു.
പിച്ചിൽ ഭൂതങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന ദിവസം ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ്ങിനെ താങ്ങിനിർത്തിയത് രണ്ടുപേരാണ്: ജസ്പ്രീത് ബുംറയും (29 ഓവറിൽ 4/92), ആകാശ് ദീപും (23 ഓവറിൽ 3/53). പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ 26 ഓവറിൽ 100 റൺസ് വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ്; അൻഷുൽ കാംഭോജ് 23 ഓവറിൽ 69 റൺസിന് രണ്ടു വിക്കറ്റ്. പുതിയ പന്തിൽ പ്രസിദ്ധും കാംഭോജും ദയനീയ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. ആദ്യ സ്പെല്ലുകൾക്കു ശേഷം കാംഭോജിന്റെ വേഗം ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്തു. ആകാശ് ദീപിനെക്കൊണ്ട് ബൗളിങ് തുടങ്ങാതിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ തീരുമാനം തിരിച്ചടിച്ചുവെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ.
AI generated summary, newsroom reviewed