ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരേ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യൻ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ കളിച്ചേക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കിവീസിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കു വേണ്ടി നിലവിൽ ബിസിസിഐയുടെ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിൽ തയാറെടുക്കുകയാണ് താരം.
എന്നാൽ ജോലിഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ന്യൂസിലൻഡിനെതിരേയുള്ള ടെസ്റ്റും ബോർഡർ ഗവാസ്കർ ട്രോഫിയും കളിക്കാൻ താരം കായികക്ഷമത നിലനിർത്തണമെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ ആഗ്രഹം. അതിനാൽ വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും ഉഭയകക്ഷി മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും താരത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചതായാണ് പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമമായ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് ബുംറയ്ക്ക് പരുക്കേൽക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര താരത്തിന് നഷ്ടമായി. എന്നാൽ ഇത്തവണ ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ താരം തിരിച്ചെത്തി. നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ബുംറ കളിക്കാതിരുന്നതോടെ താരത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസിനെ പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങി.
എന്തായാലാും ബോർഡർ ഗവാസ്കർ ട്രോഫി വരെ ബുംറ റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ ആഗ്രഹം. ബുംറ പൂർണമായി ഫിറ്റാണെന്നും ന്യൂസിലൻഡ് എ ടീമിനെതിരായി നടക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ താരം കളിക്കുമെന്നും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2027 ജനുവരി 21നാണ് ബോർഡർ ഗവാസ്കർ ട്രോഫി ആരംഭിക്കുന്നത്.