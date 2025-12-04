Sports

കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; ഓസീസ് മണ്ണിൽ ജോ റൂട്ടിന് കന്നി സെഞ്ചുറി

181 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം 11 ബൗണ്ടറി ഉൾപ്പടെയാണ് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്
joe root slams maiden test century in australia

സെഞ്ചുറി നേടിയ ജോ റൂട്ടിന്‍റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം

Updated on

ബ്രിസ്ബെയ്ൻ: ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരേ കന്നി സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജോ റൂട്ട്. ഇതോടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രം താരത്തിന് 40 സെഞ്ചുറിയായി. 181 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം 11 ബൗണ്ടറി ഉൾപ്പടെയാണ് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്.

2012 ഡിസംബർ 13ന് ഇന്ത‍്യക്കെതിരേ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ജോ റൂട്ടിന് 13 വർഷം നീണ്ട കരിയറിൽ ഓസീസ് മണ്ണിൽ സെഞ്ചുറി അടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 50ന് മുകളിൽ ശരാശരിയിൽ 13,550ലേറെ റൺസുണ്ടായിട്ടും സെഞ്ചുറി നേടാൻ കഴിയാത്തതിന് താരം വലിയ രീതിയിൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു.

joe root slams maiden test century in australia
ഇനിയെത്രകാലം! ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിക്കായുള്ള റൂട്ടിന്‍റെ കാത്തിരിപ്പ് നീളുന്നു

ബ്രിസ്ബെയ്നിലെ ഗാബയിൽ നേടിയ സെഞ്ചുറിയോടെ വിമർശകർക്ക് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ജോ റൂട്ട്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടവും റൂട്ട് സ്വന്തം പേരിലാക്കി. എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നും 59 സെഞ്ചുറിയുണ്ട് ജോ റൂട്ടിന്.

ashes
england vs australia
century
Joe root

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com