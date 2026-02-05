Sports

പഞ്ചാബിനെ തകർത്തു; സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കേരളം ഫൈനലിൽ

എതിരില്ലാതെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് പഞ്ചാബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളം ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്
kerala defeat punjab and reached to finals in santhosh trophy

ടീംകേരളം

Updated on

ഗോഹട്ടി: പഞ്ചാബിനെതിരായ സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് അനായാസ ജയം. എതിരില്ലാതെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് പഞ്ചാബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളം ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്. മുഹമ്മദ് റിയാസ് രണ്ടും അജ്സൽ‌, വിഘ്‌നേഷ് എന്നിവർ ഓരോ ഗോളുകൾ വീതം നേടി. ഫൈനൽ പോരിൽ സർ‌വീസസുമായി കേരളം ഏറ്റുമുട്ടും.

മത്സരം ആരംഭിച്ച് ആദ‍്യ 15-ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഗോൾ നേടാൻ സാധിച്ചതാണ് കേരളത്തിന് വിജയത്തിലെത്താൻ സഹായിച്ചത്. ആദ‍്യം മുഹമ്മദ് അജ്സലായിരുന്നു ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പിന്നീട് 34ാം മിനിറ്റിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസും ഗോൾ നേടിയതോടെ മത്സരം കേരളത്തിന് അനുകൂലമായി.

ആദ‍്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ വിഘ്നേഷ് എം മൂന്നാം ഗോൾ നേടിയതോടെ കേരളം ജയം ഉറപ്പിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിലെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വീണ്ടും ഗോൾ നേടിയതോടെ കേരളം സെമി ഫൈനലിൽ അനായാസ ജയം നേടി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളിൽ കേരളത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സർവീസസ് തന്നെയാണ് ഫൈനലിൽ കേരളത്തിന്‍റെ എതിരാളികൾ.

kerala
santhosh trophy

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com