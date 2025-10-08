തിരുവനന്തപുരം: വിനു മങ്കാദ് ട്രോഫിക്കുള്ള കേരള അണ്ടർ 19 ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാനവ് കൃഷ്ണ നയിക്കുന്ന 15 അംഗ ടീമിൽ ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 താരം മുഹമ്മദ് ഇനാൻ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്റ്റോബർ 9ന് ആരംഭിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് ഒക്റ്റോബർ 19നാണ് സമാപിക്കുന്നത്.
പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യം മധ്യപ്രദേശുമായി കേരളം ഏറ്റുമുട്ടും. കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന എൻഎസ്കെ ട്രോഫിയിൽ മാനവിനെ പ്രോമിസിങ് യങ്സ്റ്ററായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. മാനവിന്റെ സഹോദരൻ മാധവും ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടീം: മാനവ് കൃഷ്ണ (ക്യാപ്റ്റന്), രോഹിത് കെ.ആര്, ഇമ്രാന് അഷ്റഫ്, അമയ് മനോജ്, ജോബിന് പി. ജോബി, സംഗീത് സാഗര് വി, മുഹമ്മദ് ഇനാന്, ആദിത്യ രാജേഷ്, മാധവ് കൃഷ്ണ, തോമസ് മാത്യൂ, എം. മിഥുന്, ദേവഗിരി ജി, അഭിനവ് കെ.വി, അദ്വിത് എന്, എ. അഷ്ലിന് നിഖില്.
മുഖ്യ പരിശീലകന്: ഷൈന് എസ്.എസ്, സഹ പരിശീലകൻ - രജീഷ് രത്നകുമാർ.