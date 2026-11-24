മൊഹാലി: സയ്ദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്വന്റി 20 ടൂർണമെന്റിൽ അസമിനെ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ച് കേരളം. ഓപ്പണർമാരായ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീന്റെയും രോഹൻ കുന്നുമ്മലിന്റെയും തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങാണ് കേരളത്തിന് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അസം 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് 165 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളം ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 12.3 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. 93 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.
സ്കോർ - അസം 20 ഓവറിൽ 165/5, കേരളം 12.3 ഓവറിൽ 166/1
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത അസമിന് ഓപ്പണർമാർ ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം നൽകി. പ്രദ്യുൻ സൈക്കിയയും ആയുഷ് അഗർവാളും ചേർന്ന് 6.3 ഓവറിൽ 51 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഇരുവരും അടുത്തടുത്ത ഓവറിൽ പുറത്തായി. പ്രദ്യുൻ 19-ഉം ആയുഷ് 21-ഉം റൺസെടുത്ത് മടങ്ങി. തുടർന്നെത്തിയവരിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഡെനിഷ് ദാസും രോഹിത് സെന്നും മാത്രമാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത്. ഡെനിഷ് ദാസ് 38 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 49 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. രോഹിത് സെൻ 17 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 29-ഉം ആകാഷ് സെൻ ഗുപ്ത 13 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 21-ഉം റൺസെടുത്തു. നാല് ഓവറിൽ 20 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ വൈശാഖ് ചന്ദ്രനാണ് കേരള ബൗളിങ് നിരയിൽ തിളങ്ങിയത്.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളത്തിന് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഓപ്പണർമാർ തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും രോഹൻ കുന്നുമ്മലും ചേർന്ന് എട്ട് ഓവറിൽ 123 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് പന്തുകൾ അതിർത്തി കടത്തിയാണ് ഇരുവരും തുടക്കമിട്ടത്. തുടർന്നും ബൗളർമാരെ കണക്കിന് പ്രഹരിച്ച ഇരുവരും ചേർന്ന് നാലാം ഓവറിൽ തന്നെ സ്കോർ അൻപത് കടത്തി.
അസറുദ്ദീൻ 20 പന്തുകളിൽ നിന്നും രോഹൻ 25 പന്തുകളിൽ നിന്ന് അർധ സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി. എട്ടാം ഓവറിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് മൂന്ന് സിക്സും ഒരു ഫോറുമടക്കം 24 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. സ്കോർ 123-ൽ നിൽക്കെ 53 റൺസെടുത്ത രോഹൻ പുറത്തായി. 27 പന്തുകളിൽ മൂന്ന് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സുമടങ്ങുന്നതായിരുന്നു രോഹന്റെ ഇന്നിങ്സ്. തുടർന്നെത്തിയ സഞ്ജു സാംസനൊപ്പം ചേർന്ന് വെറും 12.3 ഓവറിൽ അസറുദ്ദീൻ കേരളത്തെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. അസർ 37 പന്തുകളിൽ ആറ് ഫോറും ഒൻപത് ഫോറുമടക്കം 93 റൺസുമായും സഞ്ജു 14 റൺസുമായും പുറത്താകാതെ നിന്നു.