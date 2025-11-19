Sports

സച്ചിനും ബാബാ അപരാജിത്തും തകർത്താടി; മധ‍്യപ്രദേശിനെതിരേ കേരളം കൂറ്റൻ ലീഡിലേക്ക്

ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ‌ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 314 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് കേരളം
ഇൻന്ദോർ: മധ‍്യപ്രദേശിനെതിരായ രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ കേരളം കൂറ്റൻ ലീഡിലേക്ക്. ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ‌ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 314 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ടീം. ഇതോടെ 403 റൺസ് ലീഡായി കേരളത്തിന്. സച്ചിൻ ബേബിയും ബാബാ അപരാജിത്തും ( 105 റിട്ടയേർഡ് ഹർട്ട്) സെഞ്ചുറി നേടി. 122 റൺസുമായി സച്ചിൻ ബേബിയാണ് ക്രീസിൽ. രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ (7), അഭിഷേക് ജെ. നായർ (30), ക‍്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ (2) അഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ (24), അഭിജിത്ത് പ്രവീൺ (11) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ടീമിനു നഷ്ടമായത്.

മധ‍്യപ്രദേശിനു വേണ്ടി സാരാംഷ് ജയിൻ മൂന്നും കുമാർ കാർത്തികേയ, കുൽദീപ് സെൻ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. നേരത്തെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ കേരളം ഉയർത്തിയ 281 റൺസിനെതിരേ ബാറ്റേന്തിയ മധ‍്യപ്രദേശ് 192 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. നാലു വിക്കറ്റ് പിഴുത ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോമും മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ എം.ഡി. നീധിഷും ചേർന്നാണ് മധ‍്യപ്രദേശിനെ തകർത്തത്.

