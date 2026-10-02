ക്ലോപ്പിനു കീഴിൽ ജർമനിക്ക് ആദ്യ ജയം; റൊണാൾഡോ ഇല്ലാതെ പോർച്ചുഗൽ മുന്നോട്ട്

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ബർലിൻ: നേഷൻസ് ലീഗിൽ യുർഗൻ ക്ലോപ്പ് ജർമനി പരിശീലകനായി തന്റെ ആദ്യ ജയം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇല്ലാതെയും പോർച്ചുഗൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സിന്റെ തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനത്തിൽ, മ്യൂണിക്കിൽ സെർബിയയെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ജർമനി ക്ലോപ്പിന് മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ ആദ്യ ജയം സമ്മാനിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നെതർലൻഡ്സിനെതിരേ 1-1ന് സമനില പിടിച്ച ശേഷം, ഞായറാഴ്ച ഗ്രീസിനോട് 1-0ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ക്ലോപ്പ്, തന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ജയിക്കാത്ത ആദ്യ ജർമനി പരിശീലകൻ എന്ന അനഭിലഷണീയ റെക്കോഡിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു. സെർബിയയ്ക്കെതിരേ അച്ചടക്കത്തോടെയും ഊർജസ്വലതയോടെയും കളിച്ച ടീം, ക്ലോപ്പ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഹൈ പ്രഷർ ഫുട്ബോൾ പുറത്തെടുത്തു.
ഡെറി ഷെർഹാന്റ്, നിക് വോൾട്ടെമാഡെ, സെർജ് നാബ്രി എന്നിവർ മികച്ച അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കിയെങ്കിലും, 39-ാം മിനിറ്റിൽ വിർട്സിന്റെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി തിരിച്ചുവന്നത് പിടിച്ചെടുത്ത് ടോം ബിഷോഫ് ഗോൾ നേടി. മാക്സിമിലിയൻ മിറ്റെൽസ്റ്റാഡിന്റെ ക്രോസിൽനിന്ന് വിർട്സ് തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയത്—ആദ്യ സ്പർശനത്തിൽ ഡിഫൻഡറെ മറികടന്ന്, അടുത്ത സ്പർശനത്തിൽ വലത് പോസ്റ്റിനുള്ളിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു.
വൈകിയെത്തിയ ഡച്ച് സമനില
ഗ്രൂപ്പ് എ2യിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ, തെസലോണിക്കിയിൽ ഗ്രീസുമായി 2-2 സമനിലയുമായി രക്ഷപെടാൻ നെതർലൻഡ്സിന് വൈകിയെത്തിയ ടിജ്ജാനി റൈൻഡേഴ്സിന്റെ ഗോൾ വേണ്ടിവന്നു.
ഗ്രീസിനു വേണ്ടി ഫോട്ടിസ് അയോനിഡിസ് ഒരു ഗോൾ നേടുകയും മറ്റൊന്നിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മണിക്കൂറിനു മുൻപ് വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക് ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും, 89-ാം മിനിറ്റിൽ റൈൻഡേഴ്സ് സമനില പിടിച്ചു.
ജർമനിക്കെതിരേയും വൈകിയ ഗോളിലാണ് നെതർലൻഡ്സ് സമനില പിടിച്ചത്. സെർബിയയ്ക്കും ജർമനിക്കുമെതിരായ എവേ ജയങ്ങളിലൂടെ ഗ്രൂപ്പ് എ2യിൽ ഗ്രീസ് അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു.
റൊണാൾഡോയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോർച്ചുഗൽ
കോപ്പൻഹേഗനിൽ ഡെൻമാർക്കിനെതിരായ 4-2 ജയത്തിൽ, ഷോവോ ഫെലിക്സ് ആയിരുന്നു പോർച്ചുഗലിന്റെ അവസാന വാക്ക്. പരിശീലകൻ ഹോർഹെ ജീസസുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് തലേ ദിവസം ടീം വിട്ട റൊണാൾഡോയില്ലാതെയായിരുന്നു പോർച്ചുഗലിന്റെ യാത്ര. 41 വയസുള്ള ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ കരിയറിന് ഇതൊരു അന്ത്യമായേക്കുമോ എന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും ഇത് വഴിവച്ചു.
റൊണാൾഡോയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ഗോൺസാലോ റാമോസ്, ഷോവോ കാൻസെലോയുടെ ആദ്യ ഗോളിന് അസിസ്റ്റ് നൽകി. മിക്കൽ ഡാംസ്ഗാഡ് 23-ാം മിനിറ്റിൽ സമനില പിടിച്ച് രണ്ടു മിനിറ്റിനകം റാമോസ് തന്നെ പോർച്ചുഗലിന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി മറുപടി നൽകി.
53-ാം മിനിറ്റിൽ റാസ്മസ് ഹോയ്ലൂന്റ് ഡെൻമാർക്കിന് വീണ്ടും സമനില നേടിക്കൊടുത്തെങ്കിലും, 67-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ഫ്രീ കിക്കിൽനിന്ന് വിറ്റീന്യ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പോർച്ചുഗലിന്റെ ലീഡ് വീണ്ടെടുത്തു. 87-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെലിക്സ് ജയം ഉറപ്പിച്ചു.
ഹാലൻഡ് ഗോൾ നേടാതെ നോർവെക്ക് തോൽവി
പത്ത് പേർ മാത്രമായി കളിച്ച നോർവെയെ 2-1ന് തോൽപ്പിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എ4യിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി വെയ്ൽസ്. തന്റെ കഴിഞ്ഞ 18 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് എർലിങ് ഹാലൻഡിന് ഗോൾ നേടാനാകാതെ പോയത്—58 മത്സരങ്ങളിൽ 65 ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം.
കാർഡിഫിൽ കളിക്കാനെത്തിയ നോർവെയ്ക്കു വേണ്ടി ഓസ്കർ ബോബ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും, ഇടവേളയ്ക്കു മുൻപ് ഡാനിയൽ ജെയിംസ് സമനില പിടിച്ചു. തുടർന്ന് ജെയിംസിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് നോർവെ ഡിഫൻഡർ ടോർബ്യോൺ ഹെഗെമിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചു. അതിൽനിന്നുണ്ടായ ഫ്രീ കിക്കിൽ നെക്കോ വില്യംസ് വെയ്ൽസിന് 2-1 ലീഡ് നേടിക്കൊടുത്തു.
ഡബ്ലിനിൽ ടെന്നിസ് ബോൾ പ്രതിഷേധം
ഞായറാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിനെതിരായ രണ്ടാം മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്, ഓസ്ട്രിയക്കെതിരായ അയർലൻഡിന്റെ മത്സരത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ പലസ്തീൻ പതാകകളുള്ള ടെന്നിസ് ബോളുകൾ മൈതാനത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് ആദ്യ പകുതി തടസപ്പെടുത്തി.
പലസ്തീൻ പതാകയുമായി ഒരാൾ മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സ്റ്റുവേഡുകൾ തടഞ്ഞു.
ട്രോയ് പാരട്ട് രണ്ടു ഗോൾ നേടി—ഒന്ന് മികച്ച സോളോ റൺ ഗോൾ ഉൾപ്പെടെ—എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ അലക്സാണ്ടർ പ്രാസും മൈക്കേൽ ഗ്രെഗോറിറ്റ്ഷും ഓസ്ട്രിയയ്ക്കു വേണ്ടി മറുപടി നൽകി.
ഗ്രൂപ്പ് ബി3യിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഇസ്രയേലും കൊസോവോയും ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പ് ഡി2യിൽ, സന്ദർശകരായ ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ അസർബൈജാനെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചു.