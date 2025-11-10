Sports

ലെവൻഡോവ്‌സ്‌കിക്കു ഹാട്രിക്; റയലുമായി ദൂരം കുറച്ച് ബാഴ്‌സ

ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയ റയലിന് ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തിരിച്ചടി
റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കിയുടെ ഗോൾ ആഘോഷം.

Updated on

മാഡ്രിഡ്: സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ലീഗായ ലാ ലിഗയിൽ റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്‌സ്‌കിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ ബാഴ്‌സലോണ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ റയൽ മാഡ്രിഡിന് അടുത്തെത്തി. റയൽ വയക്കാനോയുമായി ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയ റയലിന് ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ ഇത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തിരിച്ചടിയാണ്. സെൽറ്റ വിഗോയെ 4-2ന് തകർത്ത് ബാഴ്‌സലോണ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനു മൂന്ന് പോയിന്‍റ് മാത്രം പിന്നിലാണിപ്പോൾ.

സെൽറ്റ വിഗോയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബാഴ്‌സയുടെ പ്രതിരോധത്തിലെ പാളിച്ചകൾ തുടർന്നെങ്കിലും, ആക്രമണ മികവുകൊണ്ട് അവർ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ 16 ഗോളുകളാണ് ബാഴ്‌സ വഴങ്ങിയത്, സെപ്റ്റംബറിനു ശേഷം ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നേടാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും സെൽറ്റ വിഗോയുടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ നീണ്ട വിജയക്കുതിപ്പ് തടയാൻ ഈ വിജയത്തിലൂടെ ബാഴ്‌സയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു.

ആവേശകരമായിരുന്ന മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതി. ലെവൻഡോവ്‌സ്‌കിയുടെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് സെൽറ്റ തിരിച്ചടി നൽകി. എന്നാൽ, ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്ത് ലമൈൻ യമാൽ സന്ദർശകരെ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിച്ചു. 73ാം മിനിറ്റിൽ ലെവൻഡോവ്‌സ്‌കി ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി ബാഴ്‌സയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

പരുക്കു കാരണം കുറച്ചുകാലം വിട്ടുനിന്ന ലെവൻഡോവ്‌സ്‌കി സെപ്റ്റംബറിനു ശേഷം നേടുന്ന ആദ്യ ഗോളുകളായിരുന്നു ഇത്. സെൽറ്റയ്ക്കു വേണ്ടി സെർജിയോ കാരെറ, ബോർജ ഇഗ്ലേഷ്യസ് എന്നിവർ ഗോൾ നേടി. മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന സമയത്ത് മധ്യനിര താരം ഫ്രെങ്കി ഡി ജോങ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായെങ്കിലും ബാഴ്‌സയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായില്ല.

''ഞങ്ങൾ ചില പിഴവുകൾ വരുത്തി, എങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ പന്തിലും കളിയിലും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ചു'', ബാഴ്‌സ കോച്ച് ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ലിവർപൂളിനോടുള്ള ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് തോൽവിക്കു പിന്നാലെ റയൽ മാഡ്രിഡ് വയക്കാനോയുമായി 0-0 സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയത് ലീഗിൽ അവർക്ക് ആശങ്കയായി. ഈ സീസണിൽ മുൻപ് എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ഗോൾ നേടിയ റയൽ, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കളികളിലായി ഗോൾ രഹിതരാണ്.

''നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. നല്ല സമയങ്ങളെയും മോശം സമയങ്ങളെയും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് നീണ്ട സീസൺ ആണ്'', റയൽ മാഡ്രിഡ് കോച്ച് ഷാബി അലോൺസോ പ്രതികരിച്ചു. സെപ്റ്റംബറിലെ അത്‌ലറ്റികോ മാഡ്രിഡിനോടുള്ള തോൽവിക്കു ശേഷം റയലിന് ഈ സീസണിൽ നേരിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചടിയാണ് ഇത്.

പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാഴ്‌സലോണ വെറും മൂന്ന് പോയിന്‍റ് വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

മറ്റു മത്സരഫലങ്ങൾ

  • വിയ്യാ റയൽ എസ്പാൻയോളിനെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ച് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലീഗ് വിജയം നേടി. അഞ്ച് പോയിന്‍റ് വ്യത്യാസത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അവരിപ്പോൾ.

  • അത്‌ലറ്റികോ മാഡ്രിഡ് ലെവന്‍റെയെ 3-1ന് തോൽപ്പിച്ച് ആറ് പോയിന്‍റ് വ്യത്യാസത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.

  • അത്‌ലറ്റിക് ബിൽബാവോ ഓവിയേഡോയെ 1-0ന് തോൽപ്പിച്ച് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് തോൽവികൾക്ക് വിരാമമിട്ടു.

  • മയോർക്ക ഗെറ്റാഫെയെ 1-0ന് തോൽപ്പിച്ചു.

  • വലൻസിയ റയൽ ബെറ്റിസുമായി 1-1 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞതോടെ ലീഗിൽ വലൻസിയയുടെ ജയമില്ലാത്ത streak ഏഴ് മത്സരങ്ങളായി.

