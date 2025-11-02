Sports

കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത യാഗാശ്വമായി എംബാപ്പെ

സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ വലൻസിയയെ തകർത്ത് റയൽ മഡ്രിഡ്; വിയ്യാറയൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്
എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ; റയൽ മഡ്രിഡിന് 4-0 വിജയം, ലാ ലിഗയിൽ ഏഴ് പോയിന്‍റ് ലീഡ്

വലൻസിയക്കെതിരേ രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയ കിലിയൻ എംബാപ്പെ.

കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ റയൽ മഡ്രിഡ് വലൻസിയയെ 4-0ന് തകർത്ത് ലാ ലിഗ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഏഴ് പോയിന്‍റിന്‍റെ ലീഡ് നേടി. വിയ്യാറയൽ റായോ വയ്യെക്കാനോയെ 4-0ന് തോൽപ്പിച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡിന് വേണ്ടി അന്‍റോയിൻ ഗ്രീസ്മാൻ സെവിയ്യക്കെതിരെ ഗോൾ നേടി ലാ ലിഗയിൽ തന്‍റെ 200-ാമത് ഗോൾ എന്ന ചരിത്രനേട്ടം പൂർത്തിയാക്കി.

മാഡ്രിഡ്: കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ തകർപ്പൻ ഫോം തുടരുന്നു. എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ റയൽ മഡ്രിഡ് വലൻസിയയെ 4-0ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഈ വിജയത്തോടെ ലാ ലിഗ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ റയൽ മഡ്രിഡ് ഏഴ് പോയിന്‍റ് ലീഡ് നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.

എംബാപ്പെയുടെ മിന്നും പ്രകടനം

ഈ സീസണിൽ ക്ലബ്ബിനും രാജ്യത്തിനുമായി 17 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 ഗോളുകളാണ് ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രൈക്കറായ കിലിയൻ എംബാപ്പെ നേടിയത്. സാന്‍റിയാഗോ ബെർണാബ്യൂവിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 19ാം മിനിറ്റിൽ പെനൽറ്റിയിലൂടെയാണ് എംബാപ്പെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. 31ാം മിനിറ്റിൽ രണ്ടാം ഗോളും നേടി ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം, ആൽവാരോ കരേരസ് എന്നിവരാണ് റയലിനായി മറ്റ് ഗോളുകൾ നേടിയത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ റയലിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച രണ്ടാം പെനാൽറ്റി വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ എടുത്തപ്പോൾ വലൻസിയ ഗോളി ജൂലൻ അഗിറെസബാല അത് രക്ഷപ്പെടുത്തി. റയൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള വിയ്യാറയലിനെക്കാൾ വ്യക്തമായ ലീഡിലാണ്.

വിയ്യാറയൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക്

റായോ വയ്യെക്കാനോയെ 4-0ന് തകർത്താണ് വിയ്യാറയൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നത്. വെറും ഒമ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടിയാണ് വിയ്യാറയൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത്. ജെറാർഡ് മൊറേനോ, ആൽബർട്ടോ മൊളേറോ, സാന്‍റിയാഗോ കോമെസാന, അയോസെ പെരസ് എന്നിവരാണ് വിയ്യാറയലിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്.

ഗ്രീസ്മാന്‍റെ ചരിത്രനേട്ടം

സെവിയ്യക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡിന് 3-0ന്‍റെ വിജയത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് താരം അന്‍റോയിൻ ഗ്രീസ്മാൻ തന്‍റെ 200-ാമത് ലാ ലിഗ ഗോൾ നേടി. 90-ാം മിനിറ്റിലാണ് താരം ഈ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്‍റെ പെനാൽറ്റി ഗോളും തിയാഗോ അൽമാഡയുടെ ഗോളും അത്‌ലറ്റിക്കോയുടെ വിജയത്തിന് തിളക്കം കൂട്ടി. ഈ വിജയത്തോടെ അത്‌ലറ്റിക്കോ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.

മറ്റ് മത്സരത്തിൽ അത്‌ലറ്റിക് ബിൽബാവോയെ 3-2ന് തോൽപ്പിച്ച് റയൽ സോസിഡാഡും നിർണായക വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ജോൺ ഗൊറോസറ്റെഗിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈം ഗോളാണ് സോസിഡാഡിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

