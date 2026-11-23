AI generated summary, newsroom reviewed
വെല്ലിങ്ടൺ: ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ഊർജം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടും ബേസിൻ റിസർവിലെ ജീവനില്ലാത്ത പിച്ച് ജയം നിഷേധിച്ചു. ഡാരിൽ മിച്ചലും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും വാശിയോടെ പ്രതിരോധിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് ന്യൂസിലൻഡ് സമനിലയിൽ പിടിച്ചു. 119/2 എന്ന നിലയിൽ അവസാന ദിനം ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് 239/5 എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ ഇരു ക്യാപ്റ്റൻമാരും കളി അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 368 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ 720/9 ഡിക്ലയർ ചെയ്തു, വിദേശത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് സ്കോർ, 352 റൺസ് ലീഡ്. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 10 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനായില്ല.
ടീമിന് 233 റൺസ് കടവുമായി ഇന്നിങ്സ് തോൽവി ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ന്യൂസിലൻഡിന്റേത്. ഡെവൺ കോൺവേ (165 പന്തിൽ 65), രചിൻ രവീന്ദ്ര (129 പന്തിൽ 37) എന്നിവർ 72 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ കോൺവേയെ ബാറ്റ്–പാഡ് ക്യാച്ചിൽ പുറത്താക്കി; ഋഷഭ് പന്ത് മുന്നോട്ട് ഡൈവ് ചെയ്താണ് ക്യാച്ച് എടുത്തത്. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെ പന്തിൽ രവീന്ദ്രയുടെ എഡ്ജ് കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ കൈകളിലുമെത്തി. ടോം ബ്ലണ്ടൽ (54 പന്തിൽ 15) അൻഷുൽ കാംഭോജിന്റെ പന്തിൽ പന്തിന് ക്യാച്ച് നൽകി. പിന്നീടെത്തിയ മിച്ചലും (187 പന്തിൽ 49) ഫിലിപ്സും (126 പന്തിൽ 26) ഇന്ത്യക്ക് പഴുതൊന്നും നൽകിയില്ല. അന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് 75 ഓവർ നേരിട്ട് നേടിയത് വെറും 120 റൺസാണ്; സമയം തള്ളിനീക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
ശക്തമായ കാറ്റും മേഘാവൃതമായ ആകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിച്ചിൽ ബാറ്റർമാരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജെറമി കോണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് വർഷങ്ങൾക്കിടെ ബേസിൻ റിസർവിൽ കണ്ട ഏറ്റവും ഫ്ളാറ്റ് പിച്ചായിരുന്നു; മത്സരം പുരോഗമിച്ചിട്ടും സ്പിന്നർമാർക്കും സഹായം കിട്ടിയില്ല.
ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ആകാശ് ദീപും ഒഴികെയുള്ള ബൗളർമാർ ന്യൂസിലൻഡിനു കാര്യമായ ഭീഷണി ഉയർത്തിയില്ല. 34 ഓവർ പന്തെറിഞ്ഞ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ ആകട്ടെ, മുത്തയ്യ മുരളീധരന്റെയോ ഹർഭജൻ സിങ്ങിന്റെയോ ആർ. അശ്വിന്റെയോ ഗണത്തിൽ വരുന്ന ഓഫ് സ്പിന്നറുമല്ല.
സമനിലയോടെ ഇന്ത്യയുടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് ശതമാനം 51.52-ൽ നിന്ന് 50 ആയി കുറഞ്ഞു; നാലാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് (66.67). ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 75 ശതമാനവുമായി ഒന്നാമത്, ഓസ്ട്രേലിയ 69.23 ശതമാനവുമായി രണ്ടാമത്.
നവംബർ 27 മുതൽ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലാണ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്. പേസ് ആക്രമണത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറും ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോമിൽ ടീം മാനേജ്മെന്റ് തൃപ്തരല്ലെന്നാണ് സൂചന; എന്നാൽ സിറാജിന് പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്, ഗുർനൂർ ബ്രാറിന് വേഗവും സ്ഥിരതോടെ ബൗൺസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിവുമുണ്ട്, ബേസിൻ റിസർവിൽ പ്രസിദ്ധിന് ഇല്ലാതെ പോയത് ഇതാണ്.
AI generated summary, newsroom reviewed