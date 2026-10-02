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'ആ വീഴ്ച സൂപ്പർമാനെപ്പോലെ ആയിപ്പോയി', ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അനുഭവം പങ്കുവച്ച് ശ്രീശങ്കർ

ഏഷ്യൻ ഗെയിസ് ലോങ് ജമ്പിലെ നാലാം ശ്രമത്തിനിടയിൽ കാൽ വഴുതി വീണതിനെ "സൂപ്പർമാനെപ്പോലെ" എന്നാണ് താരം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
'ആ വീഴ്ച സൂപ്പർമാനെപ്പോലെ ആയിപ്പോയി', ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അനുഭവം പങ്കുവച്ച് ശ്രീശങ്കർ

മലയാളി താരം എം. ശ്രീശങ്കർ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ലോങ് ജമ്പ് മത്സരത്തിനിടെ.

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പാലക്കാട്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ലോങ് ജമ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മലയാളി താരം എം. ശ്രീശങ്കർ മത്സരത്തിനിടയിലുണ്ടായ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോടു പങ്കുവച്ചു. നാലാം ശ്രമത്തിനിടയിൽ കാൽ വഴുതി വീണതിനെ "സൂപ്പർമാനെപ്പോലെ" എന്നാണ് താരം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പരിക്കിനെ അതിജീവിച്ചാണ് ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത്. തന്‍റെ ശാരീരികാവസ്ഥയും പരിശീലനവും 8.20 മീറ്ററിലധികം ദൂരം ചാടാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ ആ ദൂര ലക്ഷ്യമാക്കി ചാടുന്നതിനിടയിൽ കാൽ അൽപ്പം മുന്നോട്ട് പോവുകയും പെട്ടെന്ന് സൂപ്പർമാനെപ്പോലെ വഴുതി വീഴുകയുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശരീരത്തിന്‍റെ പിൻഭാഗം കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനു പകരം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യുന്നതു പോലെ മുന്നോട്ടാണ് ശ്രീശങ്കർ വീണത്.

"ഇത് എന്‍റെ നാലാമത്തെ വെള്ളിമെഡലാണ്. ഇതിനുമുമ്പുള്ളവയെല്ലാം വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു വലിയ മെഡലിലേക്കാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 2028-ൽ എനിക്ക് സ്വർണം നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമാകും," ശ്രീശങ്കർ പറഞ്ഞു.

കടുത്ത ചൂടും ഈർപ്പവും മഴയും കാരണം മത്സരത്തിലുടനീളം കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിരുന്നുവെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മൂന്നാം ശ്രമം മുതൽ പേശിവലിവ് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, കൂടുതൽ പരുക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ബാക്കി ചാട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാലക്കാട് എത്തിയ താരത്തെ എംഎൽഎയും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് വീട്ടിലെത്തി അഭിനന്ദിച്ചു.

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