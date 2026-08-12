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''അച്ഛനില്ലാതെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നറിയില്ല'', വിരമിക്കൽ സൂചന നൽകി മെസി

ഇനി അധികകാലം ഇത് തുടരണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് വലിയ സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നും മെസി കുറിച്ചു
Messi hints at retirement.

വിരമിക്കൽ സൂചന നൽകി മെസി

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ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: അർജന്‍റീനയുടെ സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസി ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് ഉടൻ വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി. പിതാവ് ഹോർഹെ മെസിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് 39 വയസുകാരനായ മെസിയുടെ വൈകാരിക പ്രതികരണം. പിതാവിന്‍റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലാണ് തന്‍റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന മെസി നൽകിയത്.

“ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇനി അധികകാലം ഇത് തുടരണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സംശയങ്ങളുണ്ട്”- മെസി കുറിച്ചു. പിതാവില്ലാതെ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോകകപ്പിനിടെ പിതാവിന്‍റെ ആരോഗ്യനില മോശമായിരുന്ന കാര്യവും മെസി ഓർത്തെടുത്തു. ലോകകപ്പിന്‍റെ ഫൈനലിലെത്തുമെന്ന് പിതാവിനോട് നിരന്തരം പറഞ്ഞിരുന്നെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടെത്തി മത്സരം കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നത് വലിയ വേദനയായെന്നും മെസി പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ എനിക്ക് അച്ഛനും സുഹൃത്തും ഏജന്‍റുമായിരുന്നു. ഓരോ നിമിഷത്തിലും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ”- മെസി‍യുടെ വാക്കുകൾ.

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനോട് പരാജയപ്പെട്ട അർജന്‍റീന ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്ന മെസി, ലോകകപ്പിന് ശേഷം അമെരിക്കൻ മേജർ ലീഗ് സോക്കർ ക്ലബ്ബായ ഇന്‍റർ മയാമിക്കായി കളിക്കാനായി മടങ്ങിയിരുന്നു. 2028 സീസൺ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഇന്‍റർ മയാമിയുമായി കരാറുണ്ടെങ്കിലും, ലോകകപ്പിലെ അർജന്‍റീനയുടെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ മെസി ബൂട്ടഴിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് മെസിയുടെ പിതാവ് ഹോർഹെ മെസി അർജന്‍റീനയിലെ സ്വദേശമായ റൊസാരിയോയിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചത്. പിതാവിന്‍റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ മെസി കുടുംബസമേതം പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

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