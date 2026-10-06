ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെ തീരുമാനം ടീമിൽ വലിയ ശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കും. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയെ കരുത്തുറ്റ ശക്തിയാക്കി മാറ്റുന്നതിലും എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും കിരീടങ്ങൾക്കായി നിരന്തരം പോരാടാൻ കഴിയുന്ന ടീമാക്കി വളർത്തുന്നതിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച താരമാണ് ഹർമൻപ്രീത്. പുരുഷ ടീം ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിലൊന്നായി ഉയർന്നതോടെ വനിതാ ടീമിനും സ്വന്തമായൊരു വ്യക്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന സമ്മർദമുണ്ടായിരുന്നു. മുൻ ക്യാപ്റ്റൻമാർ നിർണായക ചുവടുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ആക്രമണോത്സുകമായ യുവതാരനിരയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച് ഹർമൻപ്രീത് ആ ദൗത്യം അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു.
ഇതോടെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടുപോകാത്ത ടീമായി ഇന്ത്യ മാറി. സെമിഫൈനലിലേക്കും ഫൈനലിലേക്കും കഠിനമായി പോരാടിയെത്തുന്ന ടീമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ വളർന്നു. ഒടുവിൽ 2025ലെ വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നേടിയതോടെ വർഷങ്ങളായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിടാനും സ്വന്തം പേരിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്മർദം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഹർമന് സാധിച്ചു.
ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ കാലത്ത് കാര്യങ്ങൾ ടീമിന് അനുകൂലമാകാതിരുന്നപ്പോൾ ഹർമൻപ്രീതിന് വിമർശനം നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സമ്മർദം ഏറ്റവും ശക്തമായ ഘട്ടങ്ങളിലും, പലരും ഹർമനെ എഴുതിത്തള്ളിയപ്പോഴും, പിന്നോട്ടുപോകാത്ത നേതാവായാണ് ഹർമൻ തെളിയിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് സ്മൃതി മന്ദാനയെപ്പോലുള്ള യുവതാരത്തിന് ചുമതല നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും വിമർശകരിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയെ സ്വർണത്തിലേക്ക് നയിച്ച് ഹർമൻ അപ്പോഴും വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ചു. ആകെ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളിലും 51 ഏകദിനങ്ങളിലും 155 ടി20 മത്സരങ്ങളിലും ഹർമൻപ്രീത് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചു.
“ഒരു ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസിലായിരുന്നില്ല, എളുപ്പവുമായിരുന്നില്ല. ചില തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ വിലയും നൽകേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ എടുത്ത ഓരോ തീരുമാനത്തിന്റെയും ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം ഈ ടീമിനെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. മറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് വളരാനും സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വസിക്കാനും അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച രൂപത്തിലേക്ക് എത്താനും അവസരം നൽകുകയെന്നതും അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു” — ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ച കുറിപ്പിലെ ഈ വാക്കുകൾ നേതാവെന്ന നിലയിലുള്ള ഹർമന്റെ ഉറച്ച നിലപാടും പോരാട്ടവീര്യവും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു.
37കാരിയായ ഹർമൻപ്രീത് ടി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ രീതികൾ നേരത്തെ മനസിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഇതാണ് 2016ൽ അവരെ ടി20 ക്യാപ്റ്റനായി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. ഒരു ദശകത്തോളം ആ ചുമതല അവർ വഹിച്ചു. 2022ൽ ഏകദിന ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ ഹർമൻപ്രീത് 2023ൽ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളുടെയും നായികയായി.
ഹർമന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് കീഴിൽ വിദേശ പര്യടനങ്ങളിൽ കരുത്തരായ എതിരാളികളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും അവരെ തോൽപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു. 2022ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര വിജയം വിദേശ മണ്ണിലും വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഈ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചു. 1999ന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഏകദിന പരമ്പര വിജയമായിരുന്നു അത്.
2025ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ നടന്ന ആദ്യ ടി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് കൂടുതൽ ആവേശം ലഭിച്ചു. അതേസമയം, 2023ൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരേ ഇന്ത്യ നേടിയ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് വിജയവും ക്യാപ്റ്റൻസിയെക്കുറിച്ച് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ ഹർമൻപ്രീത് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്ന നേട്ടമായിരിക്കും.
എന്നാൽ ഹർമൻപ്രീതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലെ മറ്റെല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും മുകളിലാണ് 2025ലെ ലോകകപ്പ് വിജയം. ആദ്യമായി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടാൻ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചതോടെ ടീമിന്റെ ജൈത്രയാത്രയ്ക്ക് ഹർമൻപ്രീത് പൂർണത നൽകി. വർഷങ്ങളോളം കിരീടത്തിനരികിലെത്തിയ ശേഷം ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന് നഷ്ടമായിരുന്ന ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ഹർമൻപ്രീത് ഉയർത്തി. രാജ്യത്തിന് ആദ്യ വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റനെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി.
ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ നിരവധി പ്രധാന കിരീടനേട്ടങ്ങളിലും ഹർമൻപ്രീത് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. 2012, 2016, 2022, 2026 വർഷങ്ങളിലെ വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ടീമുകളിലും അവർ അംഗമായിരുന്നു. 2022ൽ ഹാങ്ഷൗവിലും 2026ൽ ഐച്ചി-നഗോയയിലും നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ സ്വർണം നേടിയ ടീമുകളിലും ഹർമൻപ്രീത് ഭാഗമായിരുന്നു. 2022ലെ ബർമിങ്ങാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ വെള്ളി നേടിയപ്പോഴും പഞ്ചാബിന്റെ പോരാട്ടവീര്യവുമായി ഹർമൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.