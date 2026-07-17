Sports

''സ്മൃതി മന്ഥനയ്ക്ക് നേരത്തെ ക‍്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതായിരുന്നു''; ഇന്ത‍്യൻ വനിതാ ടീമിൽ നേതൃമാറ്റം അനിവാര‍്യമെന്ന് മിതാലി രാജ്

ഇത്തവണത്തെ വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത‍്യൻ ടീമിന്‍റെ പുറത്താക്കലിന് പിന്നാലെ പിന്നാലെ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം
mithali raj says to make smrithi mandhana captain of indian womens team after harmanpreet kaur

മിതാലി രാജ്, സ്മൃതി മന്ഥന, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ

Updated on

ന‍്യൂഡൽഹി: ഇന്ത‍്യൻ വനിതാ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന് ശേഷം സ്മൃതി മന്ഥന ഇന്ത‍്യൻ ടീമിനെ നയിക്കണമെന്ന് മുൻ ക‍്യാപ്റ്റൻ മിതാലി രാജ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ സ്മൃതിക്ക് ക‍്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നാണ് മിതാലി പറയുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത‍്യൻ ടീമിന്‍റെ പുറത്താക്കലിന് പിന്നാലെ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.

ഐസിസി ടൂർണമെന്‍റിലെ പരാജയത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹർമൻപ്രീതിന്‍റെ ഭാവി വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നും മിതാലി പറഞ്ഞു. ദൈർഘ‍്യമേറിയ ഫോർമാറ്റുകളിൽ പരിചയസമ്പന്നയായ ക‍്യാപ്റ്റനെയാണ് ഇന്ത‍്യയ്ക്ക് വേണ്ടതെന്നും മിതാലി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ടി20യിൽ യുവ താരങ്ങളെ ക‍്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് മിതാലിയുടെ പക്ഷം. ഹർമൻപ്രീതിന് പകരം ഷഫാലി വർമയെയാണ് ക‍്യാപ്റ്റനായി കാണാൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു ഓപ്ഷനായി ജെമീമയെയും അവർ നാമനിർദേശം ചെയ്തു.

harmanpreet
mithali raj
smrithi mandhana
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com