AI generated summary, newsroom reviewed
ചില വിടവാങ്ങലുകൾക്ക് ആരവങ്ങളുടെ അകമ്പടിയുണ്ടാകില്ല. ഒരു പത്രക്കുറിപ്പായി, ശാന്തമായി, ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചനേരത്തും അതിനു വരാനാകും. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നടക്കം അതേ മാതൃകയിൽ വിടവാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് അതു തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിരിക്കാം. പക്ഷേ, കടുത്ത ചെന്നൈ ആരാധകർക്ക്, അതിലും കടുത്ത എം.എസ്. ധോണി ആരാധകർക്ക് ഇനി തലയെ ക്രീസിൽ കാണാനാവില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യം അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി തന്റെ 19 വർഷത്തെ ഐപിഎൽ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, 45-ാം വയസിൽ. ഐപിഎൽ 2027 മുതൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ടീം മെന്റർ എന്ന സ്ഥാനത്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനാവുക. ഡിസംബർ 16-ന് ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന ലേലത്തിനു മുന്നോടിയായി കളിക്കാരെ നിലനിർത്താനും റിലീസ് ചെയ്യാനുമുള്ള സമയപരിധി അവസാനിക്കാൻ മൂന്നു മണിക്കൂർ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ്, ഫ്രാഞ്ചൈസി ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
"ധോണിയില്ലാതെ സിഎസ്കെ ഇല്ല. രണ്ടു ദശാബ്ദത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടന്നു, വളർന്നു, വിജയങ്ങളിലൂടെയും തിരിച്ചടികളിലൂടെയും", സിഎസ്കെ ഉടമ എൻ. ശ്രീനിവാസൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "ഈ ബന്ധം ഇത്ര ശക്തമായതിന് ഒറ്റ കാരണമേയുള്ളൂ: ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. ആ വിശ്വാസമാണ് ഈ യാത്രയെ സാധ്യമാക്കിയത്."
2008-ൽ ധോണി സിഎസ്കെയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് താൻ വാശിപിടിച്ചതാണ് തന്റെ ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനമെന്നും, അത് നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, ധോണി എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണെന്നും ശ്രീനിവാസൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഇത് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടായിരിക്കും."
ചെന്നൈ വിലക്കിലായിരുന്ന കാലത്തു മാത്രമാണ് ധോണി മറ്റൊരു ടീമിന്റെ ജെഴ്സി അണിഞ്ഞത്. 2016, 2017 വർഷങ്ങളിൽ റൈസിങ് പൂണെ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനായി കളിച്ചു. അങ്ങനെ ഐപിഎല്ലിൽ ആകെ 19 സീസണുകൾ. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ആരാധകർക്ക് ഈ കളിക്കാരനെ കാണാനുള്ള ഏക വേദിയായിരുന്നു ഐപിഎൽ.
എന്നാൽ, ഐപിഎൽ 2026-ൽ പരുക്കിനെത്തുടർന്ന് ധോണി ഒരു മത്സരത്തിൽപ്പോലും കളിച്ചില്ല, ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി. കാൽവണ്ണയിൽ ഏറ്റ പരുക്കായിരുന്നു കാരണം. ആ ഇടവേള ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ആരാധകരുടെ മനസിൽ നിന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി- ഇനി ബാറ്റുമായല്ല, തന്ത്രങ്ങളുമായി കാണാം.
ഏതായാലും ധോണിയില്ലാതെ സിഎസ്കെ ഇല്ലെന്ന ശ്രീനിവാസന്റെ വാക്കുകൾ അർഥവത്തായി തുടരുകയാണ്. മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ ധോണിയുടെ സാന്നിധ്യം തുടരും. കളത്തിനു പുറത്തുനിന്ന് ഇനി അദ്ദേഹം ടീമിനെ വഴിനടത്തും- മാർഗദർശിയായി, മെന്റർ എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ. ചെപ്പോക്കിലെ ഗാലറിയിൽ "തല, തല" എന്ന വിളി അടുത്ത സീസണിലും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കും.
കണക്കുകളിലെ ഇതിഹാസം:
2008-ൽ ചെന്നൈയിൽ; 17 സീസണുകൾ
അഞ്ച് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങൾ, രണ്ട് ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ
ഐപിഎൽ കരിയറിൽ 5,439 റൺസ്, ബാറ്റിങ് ശരാശരി 38.30, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 137.45
AI generated summary, newsroom reviewed