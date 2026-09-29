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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചരിത്രം വെടിവച്ചി‌ട്ട് ഇന്ത്യയുടെ നീരു

ഏഷ്യൻ റെക്കോഡ് തകർത്ത് നീരു ധണ്ട; വനിതാ ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വ്യക്തിഗത സ്വർണം
Neeru Dhanda shooting gold Asian Games history

ഇന്ത്യൻ താരം നീരു ധണ്ട ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ.

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നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്ത് നീരു ധണ്ട. വനിതകളുടെ ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിങ് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി സ്വർണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി ചൊവ്വാഴ്ച നീരു മാറി- അതും ഏഷ്യൻ റെക്കോഡ് തകർത്തുകൊണ്ട്. ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വെള്ളി മെഡലിലേക്ക് നയിച്ച നീരു, തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വ്യക്തിഗത ഫൈനലിലും ചരിത്രം കുറിച്ചത്.

ജൂലൈയിൽ ലോകകപ്പ് ട്രാപ്പ് സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയായി മാറിയ ഹരിയാനക്കാരി, ഇവിടെ 28 പോയിന്‍റോടെയാണ് സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത്- 24 എന്ന പഴയ ഏഷ്യൻ റെക്കോഡ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായി. ചൈനയുടെ സൺ യുനോങ് 26 പോയിന്‍റോടെ വെള്ളിയും, കുവൈറ്റിന്‍റെ അബ്ദുൽമാലിക് ഹജർ 21 പോയിന്‍റോടെ വെങ്കലവും സ്വന്തമാക്കി.

Neeru Dhanda shooting gold Asian Games history

നീരു ധണ്ട

ഇതിനു മുൻപ് ഒരു ഇന്ത്യൻ വനിതാ ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടറും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ നേട്ടത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത. 1978-ൽ പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത ട്രാപ്പിൽ രൺധീർ സിങ് ചരിത്രപരമായ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു. 2010-ൽ ഡബിൾ ട്രാപ്പിൽ രഞ്ജൻ സോധിയും വ്യക്തിഗത സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഖത്തറിന്‍റെ റേ ബസ്സിലിനൊപ്പം 118 പോയിന്‍റ് പങ്കിട്ട് എട്ടു പേരുടെ ഫൈനലിലേക്ക് സംയുക്ത ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെയാണ് 26 വയസുകാരിയായ നീരു യോഗ്യത നേടിയത്. ടീം ഇനത്തിൽ, നീരു (118), ആശിമ അഹ്ലാവത് (106), മനീഷ കീർ (104) എന്നിവർ ചേർന്ന് 328 പോയിന്‍റ് നേടി. 346 പോയിന്‍റോടെ സ്വർണം നേടിയ ചൈനയ്ക്കു പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീം.

ഈ മാമാങ്കത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഷൂട്ടിങ് സ്വർണമാണ് നീരുവിന്‍റെ പേരിൽ കുറിക്കപ്പെട്ടത്. നേരത്തേ, 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്സഡ് ടീം ഇനത്തിൽ സുരുചി സിങ്ങും കമൽജീതും ചേർന്ന് സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഈ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ഉയർന്നു. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലും പുരുഷ-വനിതാ കബഡിയിലുമാണ് മറ്റ് മൂന്ന് സ്വർണ നേട്ടങ്ങൾ.

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