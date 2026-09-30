രണ്ടാം സ്വർണവുമായി നീരു; മിക്സഡ് ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഏഷ്യൻ റെക്കോഡ്

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നഗോയ: ട്രാപ്പ് മിക്സഡ് ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജോടികളായ നീരു ധണ്ടയും കൈനാൻ ചെനായിയും ചേർന്ന് ബുധനാഴ്ച സ്വർണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി- അതും ഏഷ്യൻ റെക്കോഡ് തകർത്തുകൊണ്ട്.
നാലാം സ്ഥാനത്തോടെ യോഗ്യത നേടിയ ഇന്ത്യൻ ജോടി, ഫൈനലിൽ 34 പോയിന്റ് നേടിയാണ് സ്വർണം ഉറപ്പിച്ചത്. ഖത്തറിന്റെ മുഹമ്മദ് അൽ-റുമൈഹിയും റേ ബസ്സിലും 32 പോയിന്റോടെ വെള്ളി നേടി. ചൈനയുടെ ക്വി യിങ്ങും സൺ യുനോങ്ങും 23 പോയിന്റോടെ വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി.
ഖത്തറിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന 30 പോയിന്റ് എന്ന പഴയ ഏഷ്യൻ റെക്കോഡ്, ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ മാത്രമാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.
26 വയസുള്ള നീരുവിന്റെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പ്രകടനത്തിന് അസാധാരണമായ പര്യവസാനമാണ് ഈ മെഡൽ സമ്മാനിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഏഷ്യൻ റെക്കോഡോടെ വ്യക്തിഗത ട്രാപ്പ് സ്വർണം നേടി, ഈ മേളയിൽ വ്യക്തിഗത ട്രാപ്പ് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഷൂട്ടറായി മാറിയ നീരു, ഇന്ന് ഈ ടീം സ്വർണത്തോടെ തന്റെ ക്യാമ്പെയ്ൻ ഗംഭീരമായി അവസാനിപ്പിച്ചു.