''ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കളിക്കൂല...'', ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ മക്കളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റ് മുടക്കാൻ നോക്കി പാക്കിസ്ഥാൻ
ലണ്ടൻ: ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ വഴക്കുകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും പഞ്ഞമില്ലാത്ത ടീമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. എന്നാൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിടെ ലോർഡ്സിൽ നടന്ന സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ പോലും ഒന്നമ്പരന്നു! ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസവുമായ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ മക്കളുടെ അഭിമുഖം ടിവിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിന്, "ഞങ്ങളിനി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല" എന്ന് പറഞ്ഞ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (PCB) കളിക്കാരെ തടഞ്ഞുവച്ചതാണ് പുതിയ തമാശ.
ഇംഗ്ലണ്ടും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിനം ലഞ്ച് ബ്രേക്കിനിടെയാണ് യുകെയിലെ 'സ്കൈ സ്പോർട്സ്' ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ മക്കളായ സുലൈമാൻ, ഖാസിം എന്നിവരുമായുള്ള 18 മിനിറ്റ് നീണ്ട അഭിമുഖം സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. 2023 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും മക്കൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തുറന്നടിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കൽ ആതർട്ടൺ ആയിരുന്നു ഈ അഭിമുഖം എടുത്തത്.
മത്സരം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ മക്കളെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടതോടെ പിസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലയിൽ ഫ്യൂസ് ഔട്ടായി! ഈ അഭിമുഖം സംപ്രേഷണം ചെയ്യരുതെന്നും, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ലഞ്ചിന് ശേഷം ബാബർ അസമും സംഘവും കളത്തിലിറങ്ങില്ലെന്നും പിസിബി സ്കൈ സ്പോർട്സിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ, ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർമാർ ഈ ഭീഷണി കണ്ടതായിപ്പോലും നടിച്ചില്ല. അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അഭിമുഖം മുഴുവനായി സംപ്രേഷണം ചെയ്തു.
ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞതോടെ വാശി മൂത്ത പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് കളിക്കാരോട് ഡ്രസിങ് റൂമിൽ തന്നെ തുടരാനും ലഞ്ചിന് ശേഷം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്നും നിർദേശിച്ചു. സംഗതി വഷളാകുമെന്നും ടെസ്റ്റ് മത്സരം മുടങ്ങുമെന്നും കണ്ടതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ECB) ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓടിയെത്തി. പിസിബി പ്രതിനിധികളുമായി ദീർഘനേരം ചർച്ച നടത്തുകയും, കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ ഐസിസി നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ തണുത്തു. ഒടുവിൽ വാശി മാറ്റിവച്ച് കളിക്കാർ വരിവരിയായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു!
രാഷ്ട്രീയവും കായികരംഗവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് സ്വന്തം ടീമിനെക്കൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ സമരം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ബോർഡിന്റെ ഈ 'മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ' ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിരിക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറുന്നത് എന്നാണ് ആരാധകരുടെ പരിഹാസം.