ടി20 ലോകകപ്പ്: അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്സിനെതിരേ പാക്കിസ്ഥാന് ബൗളിങ്

കൊളംബോ: 2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്സിനെതിരേ ടോസ് നേടിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. കൊളംബോയിലെ സിൻഹളീസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചായതിനാൽ പാക്കിസ്ഥാന് മത്സരം കൂടുതൽ അനുകൂലമാകും. ഓസ്ട്രേലിയയുമായി 3-0ന് പരമ്പര തൂത്തുവാരിയതിനു ശേഷമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ലോകകപ്പ് കളിക്കാനെത്തുന്നത്.
ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ സമീപകാലത്ത് മോശം ഫോമിൽ തുടരുന്ന ബാബർ അസം ഇത്തവണ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങുന്നത്. മൂന്നാമനായി ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ അലി ആഘ കളിക്കും. അതേസമയം, സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് നയിക്കുന്ന നെതർലൻഡ്സും തരക്കേടില്ലാത്ത ടീമാണ്. ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ആവേശകരമായ മത്സരം ആരാധകർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
നെതർലൻഡ് പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: മൈക്കൽ ലെവിറ്റ്, മാക്സ് ഒ ഡോവ്ഡ്, ബാസ് ഡി ലീഡ്, കോളിൻ ആക്കർമാൻ, സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് (ക്യാപ്റ്റൻ), സാക് ലിയോൺ കാച്ചെറ്റ്, ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക്, റോളോഫ് വാൻ ഡെർ മെർവ്, ആര്യൻ ദത്ത്, കൈൽ ക്ലെയിൻ, പോൾ വാൻ മീക്കരെൻ
പാക്കിസ്ഥാൻ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: സയിം അയൂബ്, സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ, സൽമാൻ അലി ആഘ (ക്യാപ്റ്റൻ), ബാബർ അസം, ഉസ്മാൻ ഖാൻ, ഷദബ് ഖാൻ, മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഫഹീം അഷ്റഫ്, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, സൽമാൻ മിർസ, അബ്രാർ അഹമ്മദ്