വാർഷിക കരാർ പ്രഖ‍്യാപിച്ച് പിസിബി; ബാബറിനെയും റിസ്‌വാനെയും തരം താഴ്ത്തി

12 താരങ്ങൾക്ക് പുതുതായി കരാർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
ബാബർ അസം, മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ

കറാച്ചി: ഏഷ‍്യാകപ്പിന് മുന്നോടിയായി വാർഷിക കരാർ പ്രഖ‍്യാപിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി). 30 താരങ്ങളുള്ള കരാറിൽ സീനിയർ താരങ്ങളായ ബാബർ അസമിനെയും മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാനെയും തരം താഴ്ത്തി.

എ ഗ്രേഡ് കരാറിൽ നിന്നും ബി ഗ്രേഡിലേക്കാണ് ഇരുവരെയും തരം താഴ്ത്തിയത്. ബാബറിനെയും റിസ്‌വാനെയും നേരത്തെ ടി20 ടീമിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഏഷ‍്യാകപ്പിനുള്ള ടീമിലും ഇരുവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ബാബറും റിസ്‌വാനും ഇല്ല; ഏഷ‍്യാകപ്പിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ‍്യാപിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ

27 താരങ്ങൾക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വാർഷിക കരാർ നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ 30 താരങ്ങൾക്ക് കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 12 താരങ്ങൾക്ക് പുതുതായി കരാർ ലഭിച്ചു. അതേസമയം ഒരു താരത്തിന് പോലും എ ഗ്രേഡ് കരാർ നൽകിയിട്ടില്ല.

ബി വിഭാഗം: അബ്രാർ അഹമ്മദ്, ബാബർ അസം, ഫഖർ സമാൻ, ഹാരിസ് റൗഫ്, ഹസൻ അലി, മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ, സയിം അയൂബ്, സൽമാൻ‌ അലി ആഘ, ഷദാബ് ഖാൻ, ഷഹീൻ അഫ്രീദി

സി വിഭാഗം: അബ്ദുല്ല ഷഫീഖ്, ഫഹീം അഷ്റഫ്, ഹസൻ നവാസ്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, നസീം ഷാ, നൊമാൻ അലി, സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ, സജിദ് ഖാൻ, സൗദ് ഷക്കീൽ

ഡി വിഭാഗം: അഹമ്മദ് ദാനിയാൽ, ഹുസൈൻ തലത്, ഖുറം ഷഹ്സാദ്, ഖുഷ്ദിൽ ഷാ, മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് അഫ്രീദി, മുഹമ്മദ് വസീം, സൽമാൻ മിർസ, ഷാൻ മസൂദ്, സുഫിയാൻ മൊഖിം

