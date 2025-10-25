പ്രൈം വോളി ഫൈനൽ മുംബൈ - ബെംഗളൂരു | Prime Volley final Mumbai vs Bengaluru

പ്രൈം വോളിബോള്‍ ലീഗ് നാലാം സീസണിന്‍റെ ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി മുംബൈ മിറ്റിയോഴ്‌സ് ക്യാപ്റ്റന്‍ അമിത് ഗുലിയയും ബെംഗളൂരു ടോര്‍പിഡോസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ മാറ്റ് വെസ്റ്റും ട്രോഫിക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തപ്പോള്‍.

പ്രൈം വോളിയിൽ ഇനി കിരീടപോരാട്ടം

പ്രൈം വോളിബോൾ ലീഗ് ഫൈനൽ ഞായറാഴ്ച: മുംബൈ മിറ്റിയോഴ്‌സ് - ബെംഗളൂരു ടോര്‍പ്പിഡോസ്

ഹൈദരാബാദ്: പ്രൈം വോളിബോള്‍ ലീഗ് നാലാം സീസണ്‍ ചാംപ്യൻമാരെ കണ്ടെത്താൻ ഇനി ഒരേയൊരു മത്സരം. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30ന് ഹൈദരാബാദിലെ ഗച്ചിബൗളി ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്തുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മുംബൈ മിറ്റിയോഴ്‌സ് മുന്‍ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായ ബെംഗളൂരു ടോര്‍പ്പിഡോസിനെ നേരിടും.

സോണി സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലും പ്രൈം വോളിബോള്‍ യുട്യൂബ് ചാനലിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.

ആര് ജയിച്ചാലും കന്നിക്കിരീടം

ഇതുവരെ കിരീടം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ടീമുകളാണ് ഇക്കുറി ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. 2023 ഫൈനലില്‍ ബെംഗളൂരു ടോര്‍പ്പിഡോസ്, അഹമ്മദാബാദ് ഡിഫന്‍ഡേഴ്‌സിനോട് തോറ്റിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സൂപ്പര്‍ ഫൈവില്‍ കളിച്ചെങ്കിലും മുംബൈ മിറ്റിയോഴ്‌സിന്‍റെ ആദ്യഫൈനലാണിത്. ഇത്തവണ ലീഗ് ഘട്ടത്തില്‍ അപ്രമാദിത്വം സ്ഥാപിച്ചാണ് ഇരുടീമുകളുടെയും മുന്നേറ്റം.

ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത മുംബൈ, ലീഗിലെ കന്നിക്കാരായ ഗോവ ഗാര്‍ഡിയന്‍സിനെ സെമി ഫൈനലിൽ തുടർച്ചയായ സെറ്റുകളിലാണ് തോല്‍പിച്ചത്. ആദ്യ രണ്ട് സെറ്റുകളില്‍ സമ്പൂര്‍ണ ആധിപത്യമായിരുന്നു മുംബൈയുടേത്. അതേസമയം, മുന്‍ചാംപ്യന്‍മാരെ 3-1ന് തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ബെംഗളൂരിന്‍റെ ഫൈനല്‍ പ്രവേശം. അഹമ്മദാബാദ് ഡിഫന്‍ഡേഴ്‌സിനെതിരേ ആദ്യ സെറ്റ് വഴങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നു ടോര്‍പ്പിഡോസിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവും ജയവും (10-15, 15-11, 15-13, 15-13).

പ്രതീക്ഷിക്കാം ആവേശപ്പോര്

മുംബൈ മിറ്റിയോഴ്‌സ് ക്യാപ്റ്റന്‍ അമിത് ഗുലിയയും ബെംഗളൂരു ടോര്‍പിഡോസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ മാറ്റ് വെസ്റ്റും പ്രൈം വോളിബോൾ ലീഗ് ട്രോഫിക്കൊപ്പം.

ലീഗ് ഘട്ടത്തില്‍ ഇരു ടീമുകളും മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. സീസണില്‍ ടോര്‍പ്പിഡോസിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പോയിന്‍റ് നേടിയത് അറ്റാക്കറായ ജോയല്‍ ബെഞ്ചമിനാണ്. മുംബൈയുടെ ശുഭം ചൗധരി ഒരു പോയിന്‍റ് വ്യത്യാസത്തില്‍ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്.

എന്നാല്‍, മുംബൈയുടെ ബ്ലോക്കര്‍മാരായ പീറ്റര്‍ ഓസ്റ്റ്‌വിക്ക്, ശുഭം ചൗധരി എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ ജോയലിനും ബെംഗളൂരുവിന്‍റെ പെന്‍റോസിനും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തല്‍ എളുപ്പമാവില്ല. ലീഗിലെ മികച്ച അഞ്ച് ബ്ലോക്കര്‍മാരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവരാണ് ഇരുവരും. മുംബൈയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി സേതു ആയിരിക്കും. ഗോവയുടെ രോഹിത് യാദവിനൊപ്പം 11 പോയിന്‍റുമായി ഈ സീസണില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച സെര്‍വറാണ് സേതു.

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കോച്ചും ക്യാപ്റ്റനും

ബെംഗളൂരുവിനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ പിഴവുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിലുപരിയായി ഞങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ നന്നായി കളിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മുംബൈ മിറ്റിയോര്‍സ് ഹെഡ് കോച്ച് മാറ്റ് വാന്‍ വെസല്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ടീമെന്ന നിലയില്‍ ഫൈനൽ യിക്കാനാവുമെന്ന് മുംബൈ ക്യാപ്റ്റന്‍ അമിത് ഗുലിയ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ലീഗിലെ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള ടീമുകളില്‍ ഒന്നാണ് മുംബൈയെന്നും, എതിരാളി എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാള്‍ നമ്മള്‍ മത്സരം എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വിജയമെന്നും ബെംഗളൂരു ടോര്‍പ്പിഡോസ് മുഖ്യപരിശീലകന്‍ ഡേവിഡ് ലീ. ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ക്യാപ്റ്റന്‍ മാറ്റ് വെസ്റ്റ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

