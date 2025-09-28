Sports

പ്രൈം വോളിയിൽ പ്രൈമാകാൻ കൊച്ചി ബ്ലൂ സ്പൈക്കേഴ്സ് | Prime Volley Kochi Blue Spikers

പ്രൈം വോളിബോള്‍ ലീഗിന് സജ്ജമായ കൊച്ചി ബ്ലൂ സ്‌പൈക്കേഴ്‌സ് ടീം.

കൊച്ചി: പ്രൈം വോളിബോള്‍ ലീഗില്‍ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീസണുകളിലും കൈവിട്ടുപോയ കിരീടം ഇത്തവണ സ്വന്തമാക്കാനുറച്ച് കൊച്ചി ബ്ലൂ സ്‌പൈക്കേഴ്‌സ്. ഹൈദരാബാദിലെ ഗച്ചിബൗളി ഇന്‍ഡോര്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ ഒക്റ്റോബര്‍ രണ്ടിന് തുടങ്ങുന്ന ആര്‍ആര്‍ബി കാബെല്‍ പ്രൈം വോളിബോള്‍ ലീഗ് പവേര്‍ഡ് ബൈ സ്‌കാപിയയുടെ നാലാം സീസണിന്‍റെ മുന്നോടിയായി ഒരു മാസത്തിലേറെ നീണ്ട പരിശീലനമാണ് ടീം നടത്തിയത്. കോലഞ്ചേരി സെന്‍റ് പീറ്റേഴ്‌സ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സെന്‍ററിലെ കഠിന പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിനായി ടീം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. ഒക്റ്റോബര്‍ 3ന് രാത്രി 8.30ന് ചെന്നൈ ബ്ലിറ്റ്‌സിനെതിരെയാണ് കൊച്ചി ബ്ലൂ സ്‌പൈക്കേഴ്‌സിന്‍റെ ആദ്യ മത്സരം. ലീഗില്‍ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ടീമിനെയാണ് കൊച്ചി ബ്ലൂ സ്‌പൈക്കേഴ്‌സ് സജ്ജമാക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷകളും ഏറെയാണ്.

ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിനീതകുമാറാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. ജൂണില്‍ കോഴിക്കോട് നടന്ന താരലേലത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന തുകയായ 22.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വിനിത് കുമാറിനെ കൊച്ചി ബ്ലൂ സ്‌പൈക്കേഴ്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. പാന്‍ അമേരിക്കന്‍ ഗെയിംസില്‍ കാനഡക്ക് ചരിത്രസ്വര്‍ണം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ച സെറ്റര്‍ ബെറോണ്‍ കെറ്റുറാക്കിസും ഇന്ത്യന്‍ അറ്റാക്കര്‍ ഹേമന്ദുമാണ് ഉപനായകര്‍. മുന്‍ ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ താരം നിക്കോളാസ് മരേചാല്‍ ആണ് ടീമിലെ മറ്റൊരു വിദേശതാരം. 2015ലെ യൂറോപ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പും എഫ്‌ഐവിബി വേള്‍ഡ് ലീഗും നേടിയ ഫ്രഞ്ച് ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ അറ്റാക്കര്‍. എറിന്‍ വര്‍ഗീസ്, അമല്‍ കെ തോമസ് എന്നിവരും അറ്റാക്കര്‍മാരായി ടീമിനൊപ്പമുണ്ട്. ജന്‍ഷാദ് യു ആണ് ടീമിലെ സെറ്റര്‍. ജസ്‌ജോധ് സിങ്, അമരീന്ദര്‍പല്‍ സിങ്, ബിബിന്‍ ബിനോയ്, നിര്‍മല്‍ ജോര്‍ജ് (ബ്ലോക്കര്‍), അലന്‍ ആഷിക്ക്, സൂര്യ സന്തോഷ് (ലിബെറോ), അഭിഷേക് സി.കെ (യൂണിവേഴ്‌സല്‍) എന്നിവരാണ് സ്‌പൈക്കേഴ്‌സിന്‍റെ മറ്റു പടയാളികള്‍. മുന്‍ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കന്‍ പരിശീലകന്‍ സൈസ് വര്‍ധനാണ് ടീമിന്‍റെ മുഖ്യപരിശീലകന്‍. ലയണല്‍ ബോണ്യൂര്‍, വര്‍ഗീസ് വി.ജെ, രാജന്‍ സി എന്നിവര്‍ സഹപരിശീലകര്‍.

കോര്‍ട്ടിനകത്തും പുറത്തും ടീം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ടീമിന്‍റെ ഒരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച മുഖ്യ പരിശീലകന്‍ സൈസ് വര്‍ധന്‍ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള്‍ ഏറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, ഓരോ മത്സരത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നല്‍കുമെന്നും ക്യാപ്റ്റന്‍ വിനിതകുമാര്‍ പ്രതികരിച്ചു. ഒക്റ്റോബര്‍ 2 മുതല്‍ 26 വരെയാണ് പ്രൈം വോളിബോള്‍ ലീഗ് നാലാം സീസണ്‍ മത്സരങ്ങള്‍. ഫൈനല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 38 മത്സരങ്ങളാണ് ഈ സീസണിലുള്ളത്.

ഒക്റ്റോബര്‍ രണ്ടിന് വൈകിട്ട് 6.30ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ ഹൈദരാബാദ് ബ്ലാക്ക് ഹോക്‌സ് കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കാലിക്കറ്റ് ഹീറോസിനെ നേരിടും. ഒക്റ്റോബര്‍ 19ന് രാത്രി 8.30നാണ് കൊച്ചി ബ്ലൂ സ്‌പൈക്കേഴ്‌സും കാലിക്കറ്റ് ഹീറോസും തമ്മിലുള്ള കേരള ഡെര്‍ബി. ഒക്റ്റോബര്‍ 5ന് രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഗോവ ഗാര്‍ഡിയന്‍സാണ് കൊച്ചിയുടെ എതിരാളികള്‍. 7ന് കൊല്‍ക്കത്ത തണ്ടര്‍ബോള്‍ട്ട്‌സ്, 11ന് ബെംഗളൂരു ടോര്‍പ്പിഡോസ്, 14ന് മുംബൈ മിറ്റിയോഴ്‌സ്, 21ന് അഹമ്മദാബാദ് ഡിഫന്‍ഡേഴ്‌സ് ടീമുകളെയും കൊച്ചി ബ്ലൂ സ്‌പൈക്കേഴ്‌സ് നേരിടും.

