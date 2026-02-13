Sports
ജഡേജയും ജയ്സ്വാളും അല്ല; പുതിയ ക്യാപ്റ്റനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്
ജയ്പൂർ: 2026 ഐപിഎൽ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ യുവതാരം റിയാൻ പരാഗ് നയിക്കും. സ്റ്റാർ ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെയും ഒഴിവാക്കിയാണ് 24 കാരനായ റിയാൻ പരാഗിനെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ക്യാപ്റ്റനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് പരുക്കേറ്റ സമയം റിയാൻ പരാഗായിരുന്നു ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്നത്. 8 മത്സരങ്ങൾ രാജസ്ഥാനെ നയിച്ച പരിചയസമ്പത്ത് മാത്രമാണ് പരാഗിനുള്ളത്.
അതിൽ രണ്ടു മത്സരം മാത്രമാണ് ടീമിന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. രാജസ്ഥാനു വേണ്ടി 84 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 1566 റൺസും 7 വിക്കറ്റും റിയാൻ പരാഗ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ മുൻ ശ്രീലങ്കൻ താരം കുമാർ സംഗക്കാരയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ.