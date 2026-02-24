Sports

അച്ഛന്‍റെ ആരോഗ്യനില മോശമായി; റിങ്കു സിങ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി

റിങ്കുവിന്‍റെ പിതാവ് വെന്‍റിലേറ്ററിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
Rinku Singh returns home after father's health deteriorates

റിങ്കു സിങ്

Updated on

ന്യൂഡൽഹി: പിതാവിന്‍റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർ റിങ്കു സിങ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ടി20 ലോകകപ്പിൽ സിംബാബ്‌വെയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പിതാവ് ചികിത്സയിലുള്ള നോയിഡയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് റിങ്കു പോയത്.

റിങ്കുവിന്‍റെ പിതാവ് വെന്‍റിലേറ്ററിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ പ്രാക്റ്റീസ് സെഷനിൽ റിങ്കു പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.

സിംബാബ്‌വേക്കെതിരേയുള്ള മത്സരത്തിൽ റിങ്കു കളിച്ചേക്കില്ല. അതേസമയം, ഇതു സംബന്ധിച്ച് ടീം മാനെജ്മെന്‍റ് വിശദീകരണമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

rinku singh
father
T20 World Cup

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com