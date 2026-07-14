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റൂട്ടും ഡോസണും പൊരുതി; ബുംറയും ഗുര്‍നൂര്‍ ബ്രാറും തകര്‍ത്തു: ഇന്ത്യയ്ക്ക് 259 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം

ജസ്പ്രീത് ബുംറയും യുവ പേസര്‍ ഗുര്‍നൂര്‍ ബ്രാറും ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയതോടെ മത്സരം ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി
India vs England ODI

ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് ഏകദിനം

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ബിര്‍മിങ്ഹാം: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സര ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാരുടെ മിന്നും പ്രകടനത്തിനൊടുവില്‍ ആതിഥേയര്‍ 47.5 ഓവറില്‍ 258 റണ്‍സിന് പുറത്തായി. എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണില്‍ ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരുഘട്ടത്തില്‍ തകര്‍ച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിയെങ്കിലും ജോ റൂട്ടും ലിയാം ഡോസണും ചേര്‍ന്നുള്ള മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടാണ് ടീമിനെ മത്സരയോഗ്യമായ സ്‌കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയിക്കാന്‍ 259 റണ്‍സ് ലക്ഷ്യമായി.

ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുടക്കത്തില്‍ ജേക്കബ് ബെതലും ബെന്‍ ഡക്കറ്റും ചേര്‍ന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും യുവ പേസര്‍ ഗുര്‍നൂര്‍ ബ്രാറും ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയതോടെ മത്സരം ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. വിക്കറ്റുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വീണതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 107 റണ്‍സിന് ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലായി. ബുംറയുടെ കൃത്യതയും ഗുര്‍നൂര്‍ ബ്രാറിന്‍റെ സ്വിങ് ബൗളിംഗും ആതിഥേയരെ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കി.

എന്നാല്‍ പരിചയസമ്പന്നനായ ജോ റൂട്ട് വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ രക്ഷകനായി. മറുവശത്ത് ലിയാം ഡോസണ്‍ ക്ഷമയോടെ ഇന്നിങ്‌സ് പടുത്തുയര്‍ത്തി. ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് ഏഴാം വിക്കറ്റില്‍ 121 റണ്‍സിന്‍റെ വിലപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. റൂട്ട് പുറത്താകാതെ 76 റണ്‍സും ഡോസണ്‍ 68 റണ്‍സും നേടി. ഈ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 250 കടത്തിയത്. അവസാന ഓവറുകളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ വീണ്ടും വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ് 258 റണ്‍സില്‍ അവസാനിച്ചു.

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