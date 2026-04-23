ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരേ ഇന്ത്യക്ക് തുടരെ മൂന്നാം തോൽവി

ജോഹാന്നസ്ബർഗ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം വനിതാ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്റെ ദയനീയ തോൽവി. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 193 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വെറും 16.3 ഓവറിൽ ഒറ്റ വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു. ഇതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര 3-0ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്വന്തമാക്കി.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായിക ലോറ വോൾവാർഡിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർത്തത്. വെറും 53 പന്തിൽ 14 ഫോറും 5 സിക്സും അടക്കം 115 റൺസാണ് വോൾവാർഡ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ വോൾവാർഡും സുനെ ലൂസും (42 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 64) ചേർന്ന് 183 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. വോൾവാർഡ് പുറത്താകുമ്പോഴേക്കും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസെടുത്തിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരേ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ട്വന്റി20 സ്കോറാണിത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും (38 പന്തിൽ 66) ഓപ്പണർ ഷഫാലി വർമയും (46 പന്തിൽ 64) അർധസെഞ്ചുറികളുമായി തിളങ്ങി. സ്മൃതി മന്ഥന 37 റൺസെടുത്തു.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഓപ്പണർമാർ നിഷ്പ്രഭരാക്കി. ദീപ്തി ശർമ 3.3 ഓവറിൽ 46 റൺസാണ് വഴങ്ങിയത്. വനിതാ ട്വന്റി20 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂന്നാമത്തെ റൺ ചേസാണിത്. പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരം വെള്ളിയാഴ്ച ജോഹാന്നസ്ബർഗിൽ.