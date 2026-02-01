Sports

എല്ലാ പന്തും സിക്സടിക്കാൻ പറ്റുമോ സഞ്ജൂ? Video

ഭാഗ്യം തുണച്ചിട്ടും ഫോമിലാകാതെ സഞ്ജു സാംസൺ; ഷോട്ട് സെലക്ഷനിലെ പിഴവും ഫുട്ട് വർക്കിലെ പോരായ്മകളും ചർച്ചയാകുന്നു.
Summary

മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ മോശം ഫോം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. എല്ലാ പന്തും അതിവേഗം സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ സഞ്ജുവിന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നത് പതിവാകുന്നു. ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടുപോയിട്ടും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം മുതലാക്കാൻ സഞ്ജുവിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ആരാധകരെ നിരാശരാക്കുന്നു. സഞ്ജുവിന്റെ ഷോട്ട് സെലക്ഷനെ കുറിച്ചും ബാറ്റിങ് ശൈലിയെ കുറിച്ചും വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്നത്.

Cricket
India Vs New Zealand
sanju samson
indian cricket team
t20
ishan kishan
T20 World Cup

