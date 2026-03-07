അഹമ്മദാബാദ്: മലയാളികളുടെ സ്വന്തം സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റനായ സൂര്യകുമാർ യാദവ് 2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സഞ്ജുവിനെ തേടി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം എത്തുമോയെന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്.
ഐപിഎല്ലിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം വഹിച്ചുള്ള പരിചയസമ്പത്ത് സഞ്ജുവിന് ഗുണകരമാകും. ഞായറാഴ്ച അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു മിന്നും പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയും ഇന്ത്യ കപ്പ് ഉയർത്തുകയും ചെയ്താൽ സഞ്ജുവിനെ ക്യാപ്റ്റനാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായേക്കാം.
ഇത്തവണത്തെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ നീലപ്പട ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 242 റൺസാണ് സൂര്യ അടിച്ചെടുത്തത്.