Sports

സങ്കടമായി സന്തോഷ് ട്രോഫി: എക്സ്ട്രാ ടൈം ഗോളിൽ സർവീസസിനോട് തോറ്റ് കേരളം കിരീടം കൈവിട്ടു

അവസാന സെക്കൻഡുകൾ വരെ ആവേശം നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ വഴങ്ങിയ ഗോളാണ് കേരളത്തിന്‍റെ എട്ടാം കിരീടമെന്ന മോഹത്തിന് വിഘാതമായത്.
Santosh Trophy Final Kerala vs Services

സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ സർവീസസ് ടീമംഗങ്ങൾ.

Summary

സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ സർവീസസിനോട് 2-1ന് പരാജയപ്പെട്ട് കേരളം റണ്ണറപ്പുകളായി. അഭിഷേക് പവാർ ആണ് മത്സരത്തിലെ ഏക ഗോളിന് ഉടമയായത്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ വഴങ്ങിയ ഗോൾ കേരളത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. തോറ്റെങ്കിലും ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ് കേരളം മടങ്ങുന്നത്.

ധകുവാഖാന (അസം): സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിൽ കേരളത്തിന് ദാരുണ അന്ത്യം. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും ഗോളൊന്നും നേടാനാവാതെ സമനില പാലിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് സർവീസസ് കേരളത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ അഭിഷേക് പവാർ നേടിയ ഗോളാണ് കേരളത്തിന്‍റെ കിരീട മോഹങ്ങൾ തകർത്തത്.

മത്സര ഗതി

തുടക്കം മുതൽ ഇരുടീമുകളും അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് കളിച്ചത്. കേരളം മികച്ച ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും സർവീസസ് പ്രതിരോധം വിള്ളലുകളില്ലാതെ ഉറച്ചുനിന്നു.

നിശ്ചിത 90 മിനിറ്റിലും ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ കണ്ടെത്താനാവാത്തതോടെയാണ് കളി 30 മിനിറ്റ് നീളുന്ന എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

സർവീസസിന്‍റെ വിജയശിൽപ്പി അഭിഷേക് പവാർ (വലത്ത്).

നിർണായകമായ 109-ാം മിനിറ്റ്

എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ സ്കോർ ബോർഡ് ചലിച്ചു. 109-ാം മിനിറ്റിൽ കേരളത്തിന്‍റെ ഹൃദയം തകർത്ത് അഭിഷേക് പവാർ സർവീസസിനായി ഗോൾ നേടി.

ബോക്സിനുള്ളിലെ കേരള പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ പിഴവ് മുതലെടുത്തായിരുന്നു ഈ ഗോൾ. തിരിച്ചടിക്കാനായി അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കേരളം കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല.

അഭിമാനത്തോടെ മടക്കം

ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത കേരളത്തിന് ഫൈനലിലെ നിർഭാഗ്യം തിരിച്ചടിയായി. കഴിഞ്ഞ തവണ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ടീം ഇത്തവണ ഫൈനൽ വരെ എത്തിയത് കേരള ഫുട്ബോളിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

സർവീസസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അവരുടെ ഏഴാം സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടമാണ്. പ്രതിരോധ നിരയിലെ നേരിയ പിഴവുകളും നിർണായക നിമിഷങ്ങളിലെ ഗോൾ നഷ്ടങ്ങളും കേരളത്തിന് ഇത്തവണ പാഠമായി.

