ഹാർദിക്കിന് പകരം ഷെഡ്ഗെ; ഇന്ത്യ എ ഏകദിന ടീമിൽ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ

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പുതുച്ചേരിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ എയ്ക്കെതിരായ മൂന്നു മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പര കളിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിൽ മാറ്റം. പരുക്കേറ്റ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി മീഡിയം പേസ് ഓൾറൗണ്ടർ സൂര്യാംശ് ഷെഡ്ഗെയെ ഇന്ത്യ എ സ്ക്വാഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
ഫിറ്റ്നസ് ഉറപ്പാക്കിയാൽ ഹാർദിക് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കളിക്കുമെന്നാണ് സെലക്റ്റർമാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, പഴയ പരുക്ക് ഭേദമായതിനു പിന്നാലെ വീണ്ടും പരുക്കേറ്റതു കാരണം ഹാർദിക്കിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് വൈകുകയാണ്. 2026 ഐപിഎല്ലിനിടെയാണ് ഹാർദിക് പരുക്കു കാരണം കളിക്കളത്തിൽനിന്നു മാറിനിന്നു തുടങ്ങിയത്. ബൗളിങ്ങിനിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന മാറാത്തതാണ് പ്രശ്നമെന്നാണ് വിവരം. 2025 മാർച്ചിലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനലിനു ശേഷം ഹാർദിക് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല.
23 വയസുള്ള ഷെഡ്ഗെ, മൂന്ന് ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 ലിസ്റ്റ് എ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചതിൽ പകുതിയോളം ഇന്ത്യ എയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു. ജൂണിൽ ധാംബുള്ളയിൽ ശ്രീലങ്ക എയ്ക്കെതിരേ ഏഴാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്ത് 66 പന്തിൽ നേടിയ 72 റൺസാണ് ലിസ്റ്റ് എ കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനം.
നമൻ ധീറിനു പകരം അനുകുൽ റോയ് എത്തിയതാണ് ടീമിലെ രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിനു പകരം നമൻ ധീറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് എ ടീമിൽ ഒഴിവ് വന്നത്. മധ്യനിര ബാറ്ററും പാർട്ട് ടൈം ഓഫ്സ്പിന്നറുമാണ് നമൻ ധീർ. അനുകുൽ റോയ് ഇടങ്കയ്യൻ സ്പിന്നറും ലോവർ മിഡിൽ ഓർഡർ ബാറ്ററുമാണ്.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന വാഷിങ്ടൺ, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള തയാറെടുപ്പ് എന്ന നിലയിൽ രഞ്ജി ട്രോഫി കളിക്കാനാണ് ബിസിസിഐ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരേയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് പരമ്പര. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തമിഴ്നാട് ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ് വാഷിങ്ടൺ.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന സ്ക്വാഡിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാഡ് ആയിരിക്കം ഓസ്ട്രേലിയ എ ടീമിനെതിരേ ഇന്ത്യ എ ടീമിനെ നയിക്കുക. ദേവദത്ത് പടിക്കലിനെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായും നിയമിച്ചിരുന്നു.
ഓസ്ട്രേലിയ എയും സ്ക്വാഡിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നു മത്സരങ്ങൾക്കായി റൈലി മെറെഡിത്തും വിൽ സതർലൻഡും ഏകദിന ടീമിലെത്തി. ജാക്ക് എഡ്വേഡ്സിനും ആരോൺ ഹാർഡിക്കും പകരമായാണ് ഇരുവരും എത്തിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ സീനിയർ ടീമിൽ ചേരാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഓസ്ട്രേലിയ എ സ്ക്വാഡ് വിട്ട എഡ്വേഡ്സ്, അവിടെ തന്റെ ഏകദിന അരങ്ങേറ്റവും നടത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, കാൽമുട്ടിനു പരുക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്നാണ് ഹാർഡിയെ പരമ്പരയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്.
ഇന്ത്യ എ സ്ക്വാഡ്: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാഡ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ദേവദത്ത് പടിക്കൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), പ്രിയാംശ് ആര്യ, കുമാർ കുശാഗ്ര (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രജത് പടിദാർ, പ്രഭ്സിമ്രൻ സിങ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ബി. സായ് സുദർശൻ, അനുകുൽ റോയ്, അർഷിൻ കുൽക്കർണി, നിശാന്ത് സിന്ധു, സൂര്യാംശ് ഷെഡ്ഗെ, അർഷദ് ഖാൻ, ഗുർജൻപ്രീത് സിങ്, വിപ്രജ് നിഗം, യഷ് ഠാക്കൂർ.
ഓസ്ട്രേലിയ എ സ്ക്വാഡ്: മാലി ബിയേഡ്മാൻ, നിഖിൽ ചൗധരി, ബെൻ ഡ്വാർഷൂയിസ്, സ്പെൻസർ ജോൺസൺ, സാം കോൺസ്റ്റസ്, നഥാൻ മക്സ്വീനി, റൈലി മെറെഡിത്ത്, ടോഡ് മർഫി, മിച്ച് ഓവൻ, ജോഷ് ഫിലിപ്പെ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), തൻവീർ സംഘ, ലിയാം സ്കോട്ട്, ലാക്ലൻ ഷോ, വിൽ സതർലൻഡ്