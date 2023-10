Afghanistan pace bowler Fazalhaq Farooqi finished his 10-over quota with a 4-wicket howl conceding just 34 runs against Sri Lanka.

പൂനെ: ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരേ ടോസ് നേടിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഫീൽഡിങ്. ക്യാപ്റ്റന്‍റെ തീരുമാനം സാധൂകരിച്ച അഫ്ഗാൻ ബൗളർമാർ, മുൻ ലോക ചാംപ്യൻമാരെ 49.3 ഓവറിൽ 241 റൺസിന് എറിഞ്ഞിട്ടു. അഫ്‌ഗാന്‍റെ ഇതുവരെയുള്ള ബൗളിങ് പ്രകടനങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിന്നത് സ്പിന്നർമാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കുറി പേസ് ബൗളർ ഫസൽഹഖ് ഫാറൂഖിയുടെ ഊഴമായിരുന്നു. പത്തോവറിൽ 34 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയ ഫാറൂഖി നാല് ലങ്കൻ വിക്കറ്റുകളാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. Afghanistan's Rashid Khan cheers Azmat Omarzai after breaking a promising partnership by Sri Lanka പതിവു പോലെ ബൗളിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സ്പിന്നർ മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടിയപ്പോൾ, അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിക്കും റഷീദ് ഖാനും ഓരോ വിക്കറ്റ്. രണ്ടു ലങ്കൻ ബാറ്റർമാർ റണ്ണൗട്ടുമായി. 46 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ പാഥും നിശങ്കയാണ് ലങ്കയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. ഫോമിലല്ലാത്ത കുശാൽ പെരേരയ്ക്കു പകരം ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ദിമുത് കരുണരത്നെ ഓപ്പണറായിറങ്ങിയെങ്കിലും 15 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. ക്യാപ്റ്റൻ കുശാൽ മെൻഡിസിനും (39) ഇൻഫോം ബാറ്റർ സദീര സമരവിക്രമയ്ക്കും (36) കിട്ടിയ മികച്ച തുടക്കം മുതലാക്കാനുമായില്ല. വാലറ്റത്ത് തകർത്തടിച്ച് 31 പന്തിൽ 29 റൺസെടുത്ത മഹീഷ് തീക്ഷണയാണ് ലങ്കൻ സ്കോറിന് കുറച്ചെങ്കിലും മാന്യത നൽകിയത്.