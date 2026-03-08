ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: ന്യൂസിലൻഡിന് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം

അഹമ്മദാബാദ്: ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ 256 റൺസ് ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ ന്യൂസിലന്ഡിന് അടിപതറി. അക്സർ പട്ടേലിന്റെ പന്തിൽ തിലക് വർമ ക്യാച്ചെടുത്തതോടെയാണ് ന്യൂസിലൻഡിന് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായത്. 7 ബോളിൽ 9 റൺ എടുത്ത അലയ്ൻ ആണ് പുറത്തായത്.
പിന്നാലെ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ ആദ്യ പന്തിൽ രചിനും ശേഷം ഫിലിപ്പ്സും പുറത്തായി. ഇഷാൻ കിഷന്റെ ക്യാച്ചിലാണ് രചിന്റെ ഔട്ട്. അഞ്ച് പന്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് റണ്ണെടുത്ത ഫിലിപ്പ്സിനെ അക്സർ പട്ടേൽ ബൗൾഡാക്കുകയായിരുന്നു.
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കാണ് നാലാം വിക്കറ്റ്. മൂന്ന് റണ്ണെടുത്ത ചാപ്മാനാണ് പുറത്തായത്. 8.1 ഓവറിൽ ന്യൂസിലൻഡിന് അഞ്ചാം വിക്കറ്റും നഷ്ടമായി. 26 പന്തിൽ നിന്ന് 52 റൺസെടുത്ത സെഫ്ഫോട്ടാണ് പുറത്തായത്. വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ പന്തിൽ ഇഷാൻ കിഷന്റെ ക്യാച്ചിലാണ് സെഫ്ഫോട്ട് മടങ്ങിയത്. 12.6 ഓവറിൽ അകസർ തന്റെ അടുത്ത വിക്കറ്റും പിടിച്ചെടുത്തു. 11 പന്തിൽ 17 റൺസെടുത്ത ഡാരിൽ മിച്ചൽ പുറത്തായത്. ഇഷാൻ കിഷനാണ് ക്യാച്ചെടുത്തത്. ബുംറ ഒരോവറിൽ 2 വിക്കറ്റെടുത്തോടെ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ സ്കോർ 141/8 ആയി. 16-ാം ഓവറിൽ തുടർച്ചയായ പന്തിൽ ജെയിംസ് നിഷാമും പിന്നാലെ ഹെൻട്രി ബോൾഡുമാണ് പുറത്തായത്.
ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരേ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 255 റൺസെടുത്തു. 46 പന്തിൽ 89 റൺസെടുത്ത മലയാളി ഓപ്പണർ സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായി. ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയും വൺഡൗൺ ബാറ്റർ ഇഷാൻ കിഷനും അർധ സെഞ്ചുറികൾ നേടി.
ആറോവർ പവർപ്ലേ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 92 റൺസിലെത്തിയിരുന്നു. 10 ഓവറിൽ 127 റൺസിലെത്തിയ ഇന്ത്യ, 15 ഓവറിൽ 200 റൺസും പിന്നിട്ടു. 7.1 ഓവറിൽ ടീം സ്കോർ 98 റൺസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഓപ്പണിങ് സഖ്യം പൊളിഞ്ഞത്. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇതിനു മുൻപുള്ള ഉയർന്ന ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് 48 റൺസിന്റേതായിരുന്നു.
അഭിഷേക് ശർമ 18 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറിയും തികച്ചു. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ വേഗമേറിയ അർധ സെഞ്ചുറിയാണിത്. ആകെ 21 പന്തിൽ 52 റൺസെടുത്താണ് അഭിഷേക് പുറത്തായത്. ആറ് ഫോറും മൂന്നു സിക്സും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സ്.
ഇഷാൻ കിഷൻ വന്ന് അടി തുടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ സഞ്ജു സാംസൺ 33 പന്തിൽ തന്റെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം അർധ സെഞ്ചുറിയും തികച്ചു. ആകെ 46 പന്തിൽ 89 റൺസെടുത്ത് സഞ്ജു മടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 203 റൺസിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അഞ്ച് ഫോറും എട്ട് സിക്സും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിങ്സ്.
സഞ്ജുവിനു പിന്നാലെ, 23 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ച കിഷൻ അതേ ഓവറിൽ തന്നെ പുറത്തായി. 25 പന്തിൽ നാല് വീതം ഫോറും സിക്സും സഹിതം 55 റൺസാണെടുത്തത്. ജയിംസ് നീഷം എറിഞ്ഞ ഇതേ ഓവറിലെ തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ സൂര്യകുമാർ (0) യാദവും മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യൻ റൺ റേറ്റിന് ബ്രേക്ക് വീണു.
സൂര്യക്കു മുൻപേ ക്രീസിലെത്തിയ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യക്കും (13 പന്തിൽ 18) കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനായില്ല. എന്നാൽ, വെറും എട്ട് പന്തിൽ 26 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന ശിവം ദുബെ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 250 കടത്തി. ജയിംസ് നീഷാം എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ 24 റൺസാണ് ദുബെ അടിച്ചെടുത്തത്. തിലക് വർമ 6 പന്തിൽ 8 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.
നേരത്തെ നാല് ഓവറിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 50 റൺസ് മറികടന്നു. സഞ്ജുവും അഭിഷേകും നിയന്ത്രണത്തോടെയാണ് തുടക്കത്തിൽ കളിച്ചതെങ്കിലും, 24 റൺസ് പിറന്ന ലോക്കി ഫെർഗൂസന്റെ ഓവറിൽ കളി മാറി. ജേക്കബ് ഡഫി എറിഞ്ഞ ആറാം ഓവറിൽ 20 റൺസും വീണു.
ടോസ് നേടിയ കിവി ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നർ ഫീൽഡിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ടോസ് നേടിയാൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു തീരുമാനമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും വ്യക്തമാക്കി.
സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ച പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ മാറ്റമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത്. ഫോമൗട്ടായ അഭിഷേക് ശർമയെയും വരുൺ ചക്രവർത്തിയെയും അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെയും നിലനിർത്തി.
അതേസമയം, ന്യൂസിലൻഡ് സെമിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ച ടീമിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി. പേസ് ബൗളിങ് നിരയിൽ കോൾ മക്കോഞ്ചിക്കു പകരം ജേക്കബ് ഡഫിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി.
ടീമുകൾ
ഇന്ത്യ - സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി.
ന്യൂസിലൻഡ് - ടിം സെഫർട്ട് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഫിൻ അലൻ, രചിൻ രവീന്ദ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, മാർക്ക് ചാപ്മാൻ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജയിംസ് നീഷം, മാറ്റ് ഹെൻറി, ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ, ജേക്കബ് ഡഫി.