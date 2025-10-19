Sports

ലോക ജൂനിയർ ബാഡ്മിന്‍റൺ: തൻവി ശർമയ്ക്ക് വെള്ളി

17 വർഷത്തിനിടെ ലോക ജൂനിയർ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഷട്ട്ലറാണ് 16 വയസുകാരിയായ തൻവി
തൻവി ശർമ.

ഗോഹട്ടി: ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ലോക ജൂനിയർ ബാഡ്മിന്‍റൺ ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ ഷട്ട്ലർ തൻവി ശർമയ്ക്ക് തോൽവി. തായ്‌ലൻഡിന്‍റെ രണ്ടാം സീഡ് താരം അന്യപത് ഫിച്ചിത്പ്രീചസാക്കിനോട് തുടർച്ചയായ ഗെയിമുകൾക്കാണ് (7-15, 12-15) തൻവി പരാജയപ്പെട്ടത്.

ഈ പ്രകടനത്തോടെ തൻവി വെള്ളി മെഡൽ നേടി. 17 വർഷത്തിനിടെ ലോക ജൂനിയർ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഷട്ട്ലറാണ് 16 വയസുകാരിയായ തൻവി.

സൈന നെഹ്‌വാൾ (2008-ൽ സ്വർണം, 2006-ൽ വെള്ളി), അപർണ പോപറ്റ് (1996-ൽ വെള്ളി) എന്നിവരാണ് ഇതിനുമുൻപ് മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ.

