വെല്ലിങ്ടൺ: SENA (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ) രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്ററെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഋഷഭ് പന്ത്. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന ചരിത്രവും പന്ത് കുറിച്ചു.
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ദിനമായ ഞായറാഴ്ചയാണ് പന്ത് ഒൻപതാം ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടിയത്. ശനിയാഴ്ച കെ.എൽ. രാഹുൽ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, വിരാട് കോലി എന്നിവരാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നാല് ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറികളും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഓരോ സെഞ്ചുറിയും പന്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.