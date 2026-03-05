Sports

ഇസ്രയേൽ‌- ഇറാൻ സംഘർഷം: ഇന്ത‍്യയിൽ കുടുങ്ങി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ഡാറൻ സമി

നിലവിൽ ഇന്ത‍്യയിലെ ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ തുടരുകയാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീം
west indies cricket stranded in india due to middle east conflict

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം

Updated on

കോൽക്കത്ത: പശ്ചിമേഷ‍്യയിൽ യുദ്ധസമാന സാഹചര‍്യം അതി രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ‍്യോമപാതകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇന്ത‍്യയിൽ കുടുങ്ങി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം.

ഇതോടെ ടീമിന്‍റെ തിരിച്ചു പോക്ക് പ്രതിസന്ധിയിലായി. തനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നാവശ‍്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ടീം പരിശീലകൻ ഡാരൻ സമി എക്സിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റാണ് സമൂഹമാധ‍്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയം.

ഇന്ത‍്യക്കെതിരായ സൂപ്പർ‌ 8 മത്സരത്തിൽ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്‍റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പുറത്തായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇന്ത‍്യയിലെ ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ തുടരുകയാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീം. താരങ്ങളുടെ മടക്ക യാത്ര സംബന്ധിച്ച് ഐസിസി വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരുകയാണ്.

Iran
israel
West Indies

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com