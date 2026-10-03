ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്തി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്; മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ജയം

ന്യൂ ചണ്ഡിഗഢ്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ജയം. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 352 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 48.2 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ വിജയത്തിന് കരുത്തായത്.
143 പന്തിൽ 162 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഷായ് ഹോപ്പ് വിജയ റൺ കുറിച്ചു. 17 ഫോറും അഞ്ച് സിക്സുമടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഹോപ്പിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. ഗുദാകേഷ് മോട്ടി 14 പന്തിൽ 19 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 351 റൺസെടുത്തു. കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ത്യയെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. 87 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 129 റൺസെടുത്ത രാഹുൽ ഒമ്പതാം ഏകദിന സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കി. ഒമ്പത് ഫോറും ഏഴ് സിക്സും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇന്നിങ്സ്.
രോഹിത് ശർമ 92 റൺസെടുത്തു. റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് 57 റൺസും നേടി. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ശുഭ്മൻ ഗിൽ ഒരു റൺസിനും വിരാട് കോലി റൺസൊന്നുമെടുക്കാതെയും പുറത്തായി.
രാഹുലിന്റെ സെഞ്ചുറിയും ഗുർനൂർ ബ്രാർ, അൻഷുൽ കാംബോജ് എന്നിവർ നൽകിയ പിന്തുണയുമാണ് ഇന്ത്യയെ 350 കടത്തിയത്. കാംബോജ് ഒമ്പത് പന്തിൽ 17 റൺസെടുത്തു.
മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യ ജയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആശ്വാസജയം സ്വന്തമാക്കി.