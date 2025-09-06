Sports

ഉറുഗ്വെക്കും കൊളംബിയക്കും ലോകകപ്പ് യോഗ്യത

അമെരിക്കയും മെക്സിക്കോയും ക്യാനഡയും സംയുക്ത ആതിഥ്യം ഒരുക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ 48 ടീമുകളാണ് പോരാടുക
World Cup qualifiers Uruguay, Columbia

പെറുവിനെതിരായ ഗോൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉറുഗ്വെ താരങ്ങൾ.

Updated on

മോണ്ടെവീഡിയൊ (ഉറുഗ്വെ): 2026 ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോളിന് യോഗ്യത നേടി ഉറുഗ്വെയും കൊളംബിയയും പരാഗ്വെയും. അമെരിക്കയും മെക്സിക്കോയും ക്യാനഡയും സംയുക്ത ആതിഥ്യം ഒരുക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ 48 ടീമുകളാണ് പോരാടുക.

ലാറ്റിൻ അമെരിക്കൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ പെറുവിനെ 3-0ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഉറുഗ്വെ ലോകകപ്പ് പ്രവേശം സാധ്യമാക്കിയത്. കൊളംബിയ ബൊളീവിയയെ (3-0) കീഴടക്കി. ഇക്വഡോറിനെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ച് പരാഗ്വെയുടെ മുന്നേറ്റം. ലാറ്റിൻ അമെരിക്കയിൽ നിന്ന് അർജന്‍റീനയും ബ്രസീലും നേരത്തെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.

യൂറോപ്പും ആഫ്രിക്കയും ഒഴികെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിയ ടീമുകൾ: ജപ്പാൻ, ഇറാൻ, ജോർദാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ (ഏഷ്യ). ന്യൂസിലൻഡ് (ഓഷ്യാന). അർജന്‍റീന, ബ്രസീൽ, ഇക്വഡോർ, ഉറുഗ്വെ, കൊളംബിയ, പരാഗ്വെ (ലാറ്റിൻ അമെരിക്ക).

football
Columbia
World Cup
uruguay

Trending

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com