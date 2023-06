ഫോണിലെ വൈറസ് നീക്കാൻ സർക്കാർ വക ഫ്രീ ടൂൾ

"Stay Cyber Safe! To protect your device from botnet infections and malware, the Government of India, through CERT-In, recommends downloading the 'Free Bot Removal Tool' at csk.gov.in."

എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എസ്എംഎസ് മുഖേന ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യുഎസ്‌ബി പ്രതിരോധ് (USB Pratirodh), ആപ്പ്‌സംവിദ് (AppSamvid) എന്നീ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും സിഎസ്‌കെ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.