തലച്ചോറിനോടു സാമ്യം, മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രം!

തലച്ചോറു പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ അഭൂതപൂർവമായ ചിത്രങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് നാസ. സുതാര്യമായ തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു തലച്ചോറു പോലെയാണ് ഈ നക്ഷത്രം കാണപ്പെടുന്നത്. അതു കൊണ്ട് നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ നക്ഷത്രത്തിന് "എക്സ്പോസ്ഡ് ക്രേനിയം" എന്ന് വിളിപ്പേര് നൽകി.
അത്ഭുതകരമായ ഈ ചിത്രം പകർത്തിയത് ജെയിംസ് വെബ് ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനിയാണ് നാസ പുറത്തിറക്കിയ അതിശയകരമായ 'ബ്രെയിൻ-ന്യൂ' ചിത്രങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ചുറ്റും രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു തിളങ്ങുന്ന നെബുല വ്യക്തമാണ്. ജെയിംസ് വെബ് ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി പകർത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോട്ടോയിൽ, വാതകത്തിന്റെയും പൊടിയുടെയും ഒരു വലിയ മേഘം കാണാം.
പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ രണ്ട് ശക്തമായ വെബ് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, നിയർ-ഇൻഫ്രാറെഡ് പ്രകാശം പകർത്തുന്ന NIRCam (നിയർ-ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറ), മിഡ്-ഇൻഫ്രാറെഡ് പ്രകാശം പകർത്തുന്ന MIRI (മിഡ്-ഇൻഫ്രാറെഡ് ഉപകരണം).
ഒരു നക്ഷത്രം അതിന്റെ ജീവിതാവസാനത്തിലെത്തുകയും അതിന്റെ പുറം പാളികൾ ബഹിരാകാശത്തേയ്ക്കു തെറിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. കാലക്രമേണ ഈ പ്രക്രിയ മനോഹരവും വർണാഭമായതുമായ ആകൃതി ഉണ്ടാക്കുന്ന വാതകത്തിന്റെയും പൊടിയുടെയും തിളങ്ങുന്ന മേഘങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഒരു തലച്ചോറ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മരിക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ്, ഒരു വാതക ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഊതിവിടുന്നതാണ്, ആ ഷെല്ലിനുള്ളിൽ, വിവിധ വാതകങ്ങളുടെ ഒരു മേഘം. അതിന്റെ "അർദ്ധഗോളങ്ങളെ" വിഭജിക്കുന്ന ഇരുണ്ട പാത മധ്യ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒഴുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം.
നെബുലയ്ക്ക് അതിന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ പകർത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത മേഖലകളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതായി നാസ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും കൂടുതലും ഹൈഡ്രജൻ അടങ്ങിയതുമായ വാതകത്തിന്റെ ഒരു പുറം ഷെൽ, വ്യത്യസ്ത വാതകങ്ങളുടെ മിശ്രിതം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൂടുതൽ ഘടനയുള്ള ഒരു ആന്തരിക മേഘം എന്നിവ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായും നാസ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.