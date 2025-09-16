കൊച്ചി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്പ്ലേയുള്ള ടെലിവിഷനുമായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി വോബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്. 116.5 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള വോബിൾ മാക്സിമസ് സീരീസ് ഗൂഗിൾ ടിവി 5.0 ഡിസ്പ്ലേ 100% ക്യൂഎൽഇഡിയാണ്.
116.5 ഇഞ്ചിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് കളർ കൃത്യത, മിനി-എൽഇഡി ബാക്ക് ലൈറ്റിങ്, ആൻഡ്രോയിഡ് 14 അടങ്ങിയ ഗൂഗിൾ ടിവി 5.0 ഒഎസ്, രണ്ട് വൂഫറുകളുള്ള 240വാട്ട് 6.2.2-ചാനൽ ശ്രേണി, 2000 നീറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, ഡോൾബി വിഷൻ അറ്റ്മോസ്, എച്ച്ഡിആർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
4കെ 144 ഹേർട്സ് നേറ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റിൽ ഫ്ലൂയിഡ്, ലാഗ്-ഫ്രീ പ്രകടനത്തോടെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കൺസോൾ ഗെയിമിങ്ങിനെയും പിസി കണക്റ്റിവിറ്റിയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. മാക്സിമസ് സീരീസ് 86 ഇഞ്ച്, 98 ഇഞ്ച് എന്നീ വലിപ്പങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്.