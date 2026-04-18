Tech

ജി20 ഉപഗ്രഹം അടുത്തവർഷം വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഇസ്രൊ

Updated on

ഹൈദരാബാദ്: കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തിനും കാലാവസ്ഥയും വായു മലിനീകരണവും നിരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള ജി20 ഉപഗ്രഹം അടുത്തവർഷം വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഇസ്രൊ ചെയർമാൻ വി.നാരായണൻ. ഡിആർഡിഒ, ഇസ്രൊ, എയ്റോനോട്ടിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഒഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സമ്മേളനത്തെ എൻജിനീയറിങ് സ്റ്റാഫ് കോളെജിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നൂറിലേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒറ്റ വിക്ഷേപണത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് നാരായണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജി20 രാജ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഉപഗ്രഹത്തിന്‍റെ നിർമാണത്തിലാണ് നമ്മൾ. ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. 34 രാജ്യങ്ങളുടേതായി 433 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചു. വാണിജ്യ വിക്ഷേപണത്തിൽ മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യ. 2040ൽ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലിറക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഇസ്രൊയെന്നും നാരായണൻ അറിയിച്ചു.

India
satelite

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com