ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ഐഎസ്ആര്ഒ പിഎസ്എല്വി-സി62 / ഇഒഎസ്-എന്1 (അന്വേഷ) ദൗത്യം വിക്ഷേപിച്ചു. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാന് സ്പേസ് സെന്ററിലെ ഒന്നാം നമ്പര് ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്ന് ഡിആര്ഡിഒയുടെ അന്വേഷ (Anvesha) ഉപഗ്രഹം അടക്കം 16 പേലോഡുകളുമായാണ് പിഎസ്എല്വി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചുയര്ന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.17-നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. പിഎസ്എല്വിയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരാജയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ദൗത്യം എന്ന നിലയിലും 2026-ലെ ആദ്യ വിക്ഷേപണം എന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധേയമാണ് പിഎസ്എല്വി-സി62 / ഇഒഎസ്-എന്1-യുടെ ലോഞ്ച്.
ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫന്സ് റിസര്ച്ച് ആന്ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓര്ഗനൈസേഷന് അഥവാ ഡിആര്ഡിഒ (DRDO) ആണ് ഭൗമനിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രല് ഇമേജിങ് ഉപഗ്രഹമായ അന്വേഷ നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഒഎസ്-എൻ1 എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് അന്വേഷ ഉപഗ്രഹത്തിന്.