ജിയോ ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് 35,100 രൂപയുടെ ഗൂഗിള് AI പ്രോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് സൗജന്യം | Video
Summary
റിലയൻസ് ജിയോ 5G ഉപയോക്താക്കൾക്ക് Google Gemini 2.5 Pro മോഡലിലേക്കും 2TB ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിലേക്കും 18 മാസത്തേക്ക് (മൂല്യം ₹35,100) സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. 18-25 വയസ്സുള്ള 5G ഉപയോക്താക്കളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി ഉടൻ എല്ലാവരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും.