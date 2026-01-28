Tech

കീചെയിനിൽ ഒരു കൊച്ചു വിസ്മയം; പഴയ കോഡാക് ഓർമകളിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക്!

താക്കോൽക്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു ക്യാമറ നിങ്ങളെ പഴയ കോഡാക് ഓർമകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും! കോഡാക് കീചെയിൻ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയുടെ വിശേഷങ്ങളും സവിശേഷതകളും വായിക്കാം.
Kodak Charmera keychain camera

കൊഡാക് ചാർമേര കീചെയിൻ ക്യാമറ.

Updated on
Summary

80-കളിലെയും 90-കളിലെയും ഫിലിം ക്യാമറകളുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണർത്തുന്ന 'കോഡാക് ചാർമേര' (Kodak Charmera) എന്ന കീചെയിൻ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. വെറും 30 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ കൊച്ചു ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും പുറമെ പഴയ ഫിലിം ലുക്ക് നൽകുന്ന റെട്രോ ഫിൽട്ടറുകളുമുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലും പഴയകാല ഫോട്ടോ ആൽബങ്ങളുടെ ഭംഗി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൗതുകകരമായ ഗാഡ്‌ജെറ്റാണിത്.

നൊസ്റ്റാൾജിയയും ആധുനികതയും കൈകോർക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു വിസ്മയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. പഴയ കാലത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന, എന്നാൽ പുതുതലമുറയുടെ കൈയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കോഡാക് ചാർമേര (Kodak Charmera) എന്ന കീചെയിൻ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണിത്.

കാഴ്ചയിൽ വെറുമൊരു കളിപ്പാട്ടം പോലെയുള്ള ഈ കൊച്ചു മിടുക്കൻ സത്യത്തിൽ ഒരു സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ്. 1980-കളിൽ തരംഗമായിരുന്ന 'കോഡാക് ഫ്ലിങ്' (Kodak Fling) എന്ന ഡിസ്പോസിബിൾ ക്യാമറയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് ഇതിന്. മുപ്പത് ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ഈ ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ ബാഗിലോ താക്കോൽക്കൂട്ടിലോ ഒരു സുന്ദരൻ 'ചാം' (Charm) ആയി തൂക്കിയിടാം.

ഇതിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ

ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും: വെറും ഫോട്ടോകൾ മാത്രമല്ല, പഴയ സൂപ്പർ 8 ഫിലിമുകളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചു വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും ഇതിൽ പകർത്താം.

റെട്രോ ഫിൽറ്ററുകൾ: ഏഴ് തരം ഫിൽറ്ററുകളും നാല് തരം കോടാക് ഫ്രെയിമുകളും ഇതിലുണ്ട്. എഡിറ്റിങ് ആപ്പുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ പഴയ കാലത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന മങ്ങിയതും മനോഹരവുമായ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ ലഭിക്കും.

മെമ്മറിയും ചാർജിങ്ങും: 128 ജിബി വരെയുള്ള മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡുകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം. യുഎസ്ബി-സി (USB-C) പോർട്ട് വഴി വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനും ചിത്രങ്ങൾ കൈമാറാനും സാധിക്കും.

ഡിസ്‌പ്ലേ: ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി പകർത്താൻ പിന്നിൽ ചെറിയൊരു എൽസിഡി സ്ക്രീനും ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂഫൈൻഡറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

<div class="paragraphs"><p><em>സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരം​ഗമായ കോഡാക്ക് കീചെയിൻ ക്യാമറയിൽ അൽ ഫലാജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്‍റ്സ് എംഡി ഹംദാൻ അവദ് തരീഫ് മുഹമ്മദ് അൽ കെത്ബിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ലുലു ​ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി. അൽ ഐനിലെ പുതിയ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം.</em></p></div>

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരം​ഗമായ കോഡാക്ക് കീചെയിൻ ക്യാമറയിൽ അൽ ഫലാജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്‍റ്സ് എംഡി ഹംദാൻ അവദ് തരീഫ് മുഹമ്മദ് അൽ കെത്ബിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ലുലു ​ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി. അൽ ഐനിലെ പുതിയ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം.

എന്തുകൊണ്ട് ചാർമേര?

ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ക്യാമറകൾ നൽകുന്ന കൃത്യതയല്ല ഈ ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത. മറിച്ച്, ചിത്രങ്ങളിലെ ആ 'Grainy' ലുക്കും മനോഹരമായ അപൂർണതകളുമാണ്. നമ്മളെ 80-കളിലെയും 90-കളിലെയും ആ പഴയ ഫോട്ടോ ആൽബങ്ങളുടെ കാലത്തേക്ക് ഇത് തിരികെ കൊണ്ടുപോകും.

കൂടാതെ, ഇതൊരു 'ബ്ലൈൻഡ് ബോക്സ്' (Blind Box) ആയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതായത്, ഏഴ് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നത് ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലും പഴയ കാലത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സമ്മാനമായിരിക്കും ഈ കോടാക് കീചെയിൻ ക്യാമറ.

Gadget
camera
nostalgia

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com