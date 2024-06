ഒഴിഞ്ഞുപോകില്ല, മാരകമായ മിന്നൽപ്പിണറുകൾ

ചാർജ് വ്യത്യാസവും തൽഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഇലക്‌ട്രിക് ഡിസ്ചാർജും (ഇടിമിന്നൽ) സംഭവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉയരം ഇടവപ്പാതിയിലെ മേഘങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ വർധന കാരണം വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത്. രാത്രിയും പുലർച്ചെയും പോലുമുള്ള മിന്നലുകൾ ഇതിനു തെളിവാണ്.

കുസാറ്റിലെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് സയൻസസ് വകുപ്പിൽനിന്നുള്ള എ.വി. ശ്രീനാഥ്, എസ്. അഭിലാഷ്, പി. വിജയകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നു നടത്തിയ Variability in Lightning Hazard over Indian Region with Respect to El Niño–Southern Oscillation (ENSO) Phases എന്ന പഠനത്തിൽ ഈ പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലും തെക്കൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഇടിമിന്നലുകൾ വർധിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.