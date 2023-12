യുട്യൂബിൽ 2 കോടി സബ്സ്ക്രൈബർമാരുള്ള ആദ്യ ലോക നേതാവായി നരേന്ദ്ര മോദി

Narendra Modi became the first world leader to have 2 crore subscribers on YouTube

ന്യൂഡൽഹി: യുട്യൂബ് ചാനലിനു രണ്ടു കോടി സബ്സ്ക്രൈബർമാരുള്ള ആദ്യ ലോക നേതാവായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇതര ലോക നേതാക്കളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയാണു മോദിയുടെ മുന്നേറ്റം. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്‍റ് ജയർ ബോൽസനാരോയുടെ ചാനലിന് 64 ലക്ഷം മാത്രമാണു സബ്സ്ക്രൈബർമാർ. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് യുക്രെയ്‌ൻ പ്രസിഡന്‍റ് വൊളൊഡിമിർ സെലെൻസ്കിയാണ്- 11 ലക്ഷം. യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ജോ ബൈഡന് 7.94 ലക്ഷം മാത്രമാണു സബ്സ്ക്രൈബർമാർ. യൂ ട്യൂബ് വിഡിയോകളുടെ കാഴ്‌ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും മുന്നിലാണു മോദി. ഈ മാസം 223 കോടിയാണു മോദി ചാനലിലെ വിഡിയൊകാഴ്ച. സബ്സ്ക്രൈബർമാർ, വിഡിയൊ കാഴ്‌ചകൾ, പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഡിയോകളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്നീ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നിലാണ്. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിവയിലും മോദി മുന്നിലാണ്.