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ടെസ്‌ലയുടെ പറക്കുന്ന റോഡ്സ്റ്റർ കാർ പുറത്തിറക്കി ഇലോൺ മസ്ക് | Video

സ്പേസ് എക്സിന്‍റെ കോൾഡ് ഗ്യാസ് ട്രസ്റ്റർ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാറിന് പറക്കാനും തിരിയാനും തലകീഴായി ഓടാനും സാധിക്കും.

ടെക്സസ്: ടെസ് ലയുടെ പറക്കുന്ന റോഡ്സ്റ്റർ കാർ പുറത്തിറക്കി ഇലോൺ മസ്ക്. സ്പേസ് എക്സിന്‍റെ കോൾഡ് ഗ്യാസ് ട്രസ്റ്റർ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാറിന് പറക്കാനും തിരിയാനും തലകീഴായി ഓടാനും സാധിക്കും.

Tesla's flying roadster car

ടെസ് ലയുടെ പറക്കുന്ന റോഡ്സ്റ്റർ കാർ

സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ റിമോട്ട് വഴിയാണ് ഇത് നിയന്ത്രിച്ചത്. മണിക്കൂറിൽ 230 മൈൽ വരെ വേഗതയും കുറഞ്ഞത് 300 മൈൽ റേഞ്ചും ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട്. 2028ൽ കാറിന്‍റെ നിർമാണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ "ത്രസ്റ്റ് ' പതിപ്പിന് 2,50,000 ഡോളറാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്.

ടെക്സസിലെ സ്പേസ് എക്സ് കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഇലോൺ മസ്ക് പുതിയ ടെസ് ല റോഡ്സ്റ്റർ അവതരിപ്പിച്ചത്.

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