അത്യാഡംബര വില്ലയുടെ ഒരു വർഷത്തെ വാടക 382 കോടി രൂപ; റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ച് ദുബായ്

ദുബായ്: ദുബായിലെ ആഡംബര റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയിൽ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നേട്ടം. എമിറേറ്റ്സ് ഹിൽസ് മേഖലയിലെ അത്യാഡംബര വില്ലയായ 'ദ് പാലസ്' ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയ്ക്കാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയത്. 17 കോടി ദിർഹമാണ് (ഏകദേശം 382 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) ഈ വില്ലയുടെ ഒരു വർഷത്തെ വാടക. ദുബായുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു പാർപ്പിട പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഇത്രയും വലിയ തുക വാടകയായി ലഭിക്കുന്നത്.
ബുർജ് ഖലീഫയിലെ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് പെന്റ്ഹൗസിന് നേരത്തെ ലഭിച്ച 12 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ വാടക റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ തിരുത്തിക്കുറിക്കപ്പെട്ടത്. എമിറേറ്റ്സ് ഹിൽസിലെ പ്രശസ്തമായ 'ബില്യനയർ റോ'യിലാണ് ഏഴ് കിടപ്പുമുറികളുള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
പ്രമുഖ ആഡംബര റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പറായ ലീൻ കിങ്ങിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വർഷങ്ങളായുള്ള മികച്ച ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഈ വില്ല ഒരുക്കിയെടുത്തത്.