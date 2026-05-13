കടുത്ത നടപടി: സ്വർണത്തിനു തീരുവ കൂട്ടി, വില കുതിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിലുണ്ടായ കുറവ് പരിഹരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ 6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനമായാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്ത്. ബുധനാഴ്ച മുതൽ പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്വർണ ഇറക്കുമതി 24 ശതമാനം വർധിച്ച് 71.98 ബില്യൺ ഡോളർ എന്ന റെക്കോർഡ് നിലയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, അടിസ്ഥാന ഇറക്കുമതി തീരുവയ്ക്കൊപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെസ് (AIDC), സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർചാർജ് (SWS) എന്നിവ ഉയർത്തിയാണ് ആകെ തീരുവ 15 ശതമാനമാക്കിയത്.
തീരുവ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പുറത്തുവന്നതോടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഗണ്യമായി ഉയർന്നു. ഡൽഹിയിൽ സ്വർണവില 10 ഗ്രാമിന് 1,56,800 രൂപയായും വെള്ളി കിലോയ്ക്ക് 2,77,000 രൂപയായും വർധിച്ചു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കം കേവലം ഒരു നികുതി വർധനവല്ല, മറിച്ച് നിലവിലെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കടുത്ത നടപടിയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം മൂലം വിദേശനാണ്യ വിനിമയത്തിൽ രാജ്യം കടുത്ത സമ്മർദം നേരിടുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് ഇടിവായ 95.63-ൽ എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ, സ്വർണത്തിനായി വിദേശനാണ്യം ഒഴുകുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.
ഇറക്കുമതി കൂലി വർധിക്കുന്നത് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി വർധിക്കാൻ കാരണമാകും. ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നു.
2024-25 ബജറ്റിൽ തീരുവ 6 ശതമാനമായി കുറച്ചത് സ്വർണത്തിന്റെ കള്ളക്കടത്ത് തടയാനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തീരുവ വീണ്ടും 15 ശതമാനമാക്കിയത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വലിയ വിലവർധനയുണ്ടാക്കാനും നിയമവിരുദ്ധ കടത്തുകൾ വർധിക്കാനും ഇടയാക്കിയേക്കാം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദിൽ നടത്തിയ പൊതുപരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കർശനമായ ചില നിർദേശങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ ധനകാര്യ നടപടിയെ കാണേണ്ടത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി മൂലം വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതും വിദേശയാത്രകളും താത്കാലികമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.
ഇന്ധന ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായി മെട്രൊ ട്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, കാർ പൂളിങ് നടത്തുക, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവച്ചു.
യുഎസ്-ഇറാൻ യുദ്ധം മൂലം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) അടഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ എൽപിജി, എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽപിജിയുടെ 60 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇതിൽ 90 ശതമാനവും വരുന്നത് ഈ വഴിയിലൂടെയാണ്.
ചുരുക്കത്തിൽ, രാജ്യം ഒരു 'സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക്' സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് സ്വർണത്തിന് മേലുള്ള ഈ അധിക നികുതി. വിദേശനാണ്യം അനാവശ്യമായി ചെലവാക്കുന്നത് തടയാൻ സർക്കാർ ഇനിയും കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാം.